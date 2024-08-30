В Петербурге мужчина избил дочь бывшей жены Андрея Аршавина
SHOT: В одном из ТЦ Санкт-Петербурга избили дочь экс-супруги футболиста Аршавина
Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Обложка © ТАСС / Максим Константинов, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / arshavina_alisia_7
В одном из торговых центров Санкт-Петербурга избили дочь бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Об инциденте сообщает SHOT, демонстрируя видео с места событий.
В Петербурге мужчина избил дочь бывшей жены Андрея Аршавина в торговом центре. Видео © SHOT
13-летняя девочка накануне вместе с друзьями отдыхала в ТЦ «Морской». Школьники бегали, что сильно не понравилось 61-летнему энергетику Сергею М. Мужчина схватил школьницу за руку и отвёл к входу в ТЦ, где начал её бить.
Позднее его доставили в полицию, где составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Мужчина, который избил дочь бывшей жены Аршавина в Петербурге. Фото © SHOT
Алиса Казьмина и Андрей Аршавин была в браке с сентября 2016-го года по октябрь 2017-го года. У пары есть 7-летняя дочь Есения.