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30 августа, 09:59

В Петербурге мужчина избил дочь бывшей жены Андрея Аршавина

SHOT: В одном из ТЦ Санкт-Петербурга избили дочь экс-супруги футболиста Аршавина

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Обложка © ТАСС / Максим Константинов, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / arshavina_alisia_7

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина. Обложка © ТАСС / Максим Константинов, © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / arshavina_alisia_7

В одном из торговых центров Санкт-Петербурга избили дочь бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Об инциденте сообщает SHOT, демонстрируя видео с места событий.

В Петербурге мужчина избил дочь бывшей жены Андрея Аршавина в торговом центре. Видео © SHOT

13-летняя девочка накануне вместе с друзьями отдыхала в ТЦ «Морской». Школьники бегали, что сильно не понравилось 61-летнему энергетику Сергею М. Мужчина схватил школьницу за руку и отвёл к входу в ТЦ, где начал её бить.

Позднее его доставили в полицию, где составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина, который избил дочь бывшей жены Аршавина в Петербурге. Фото © SHOT

Мужчина, который избил дочь бывшей жены Аршавина в Петербурге. Фото © SHOT

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Алиса Казьмина и Андрей Аршавин была в браке с сентября 2016-го года по октябрь 2017-го года. У пары есть 7-летняя дочь Есения.

Николай Рюмин
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