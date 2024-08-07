Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 10:40

Врач экс-жены Аршавина показал шокирующие фото восстановления носа благодаря 9 операциям

Хирург Агапов показал фото нового носа экс-жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой

Обложка © Telegram / Агапов Денис Генрихович

Обложка © Telegram / Агапов Денис Генрихович

Хирурги восстановили "провалившийся" нос экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Достичь результата помогли девять пластических операций, рассказал врач Денис Агапов. По его словам, это один из самых сложных случаев в его практике.

Результат операций на носу экс-супруги Аршавина. Фото © Telegram / Агапов Денис Генрихович

Результат операций на носу экс-супруги Аршавина. Фото © Telegram / Агапов Денис Генрихович

"У Алисы на фоне аутоиммунного заболевания произошло разрушение тканей носа. Ко мне пациентка попала уже с отсутствием хрящевого отдела носа. Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам медика, экс-супруге футболиста предстоит ещё несколько операций, благодаря которым нос вернётся в прежнее состояние и из "немного грубоватой конструкции превратится в изящный и красивый носик".

Москвичка мечтала сделать пластику после родов, но осталась с долгами и изуродованной грудью
Москвичка мечтала сделать пластику после родов, но осталась с долгами и изуродованной грудью

Напомним, экс-супруга футболиста Алиса столкнулась с болезнью ещё в мае 2020 года. Тогда врачи диагностировали аутоиммунный некроз носа. Из-за него и могло произойти разрушение тканей, которое привело к деформации всего органа. Подробнее об этой истории — в материале Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Алиса Аршавина
  • Андрей Аршавин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров