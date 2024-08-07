Врач экс-жены Аршавина показал шокирующие фото восстановления носа благодаря 9 операциям

Хирурги восстановили "провалившийся" нос экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Достичь результата помогли девять пластических операций, рассказал врач Денис Агапов. По его словам, это один из самых сложных случаев в его практике.

Результат операций на носу экс-супруги Аршавина. Фото © Telegram / Агапов Денис Генрихович

"У Алисы на фоне аутоиммунного заболевания произошло разрушение тканей носа. Ко мне пациентка попала уже с отсутствием хрящевого отдела носа. Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам медика, экс-супруге футболиста предстоит ещё несколько операций, благодаря которым нос вернётся в прежнее состояние и из "немного грубоватой конструкции превратится в изящный и красивый носик".