Врач экс-жены Аршавина показал шокирующие фото восстановления носа благодаря 9 операциям
Хирург Агапов показал фото нового носа экс-жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой
Обложка © Telegram / Агапов Денис Генрихович
Хирурги восстановили "провалившийся" нос экс-супруги футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Достичь результата помогли девять пластических операций, рассказал врач Денис Агапов. По его словам, это один из самых сложных случаев в его практике.
Результат операций на носу экс-супруги Аршавина. Фото © Telegram / Агапов Денис Генрихович
"У Алисы на фоне аутоиммунного заболевания произошло разрушение тканей носа. Ко мне пациентка попала уже с отсутствием хрящевого отдела носа. Нос был представлен небольшим рубцовым отверстием в средней зоне лица", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам медика, экс-супруге футболиста предстоит ещё несколько операций, благодаря которым нос вернётся в прежнее состояние и из "немного грубоватой конструкции превратится в изящный и красивый носик".
Напомним, экс-супруга футболиста Алиса столкнулась с болезнью ещё в мае 2020 года. Тогда врачи диагностировали аутоиммунный некроз носа. Из-за него и могло произойти разрушение тканей, которое привело к деформации всего органа. Подробнее об этой истории — в материале Life.ru.