Москвичка мечтала сделать пластику после родов, но осталась с долгами и изуродованной грудью

Жительница Москвы пожаловалась, что хирург изуродовал ей грудь и живот во время послеродовой пластики и отказался возвращать деньги. Теперь у женщины шрамы вокруг сосков и кредит в 570 тысяч рублей на пять лет, а врач и клиника отказываются возмещать ущерб, пишет SHOT.

По словам 34-летней Александры, она обратилась к хирургу Денису Гинзбургу в июле 2023 года, чтобы сделать подтяжку груди без имплантов и липомоделирование зоны живота. Врач также пообещал убрать жир на животе и "прорисовать" пресс. Операцию маме двоих детей, которая мечтала восстановиться после родов, оценили в 375 тысяч рублей. Женщина обратилась в банк за кредитом и легла под нож в сентябре прошлого года.

Однако реабилитация протекала тяжело — с болями и воспалением рубцов. На консультации хирург заявил пациентке, что так и должно быть, а затем предложил повторную бесплатную операцию. Когда же пострадавшая потребовала вернуть деньги, врач просто заблокировал её, а клиника проигнорировала досудебные требования.

Позднее москвичка выяснила, что у этого специалиста в 2011 году скончалась 28-летняя пациентка от передозировки лидокаином. Хирургу дали два года ограничения свободы и запретили заниматься медицинской практикой в течение трёх лет. Со слов пострадавшей, также Денис сменил фамилию. Теперь женщина хочет добиться справедливости через суд. Правда, никаких документов об операции ей не предоставили. Всё, что осталось, — шрамы, ещё сильнее обвисшая грудь и большой кредит. Сам хирург от комментариев отказался.