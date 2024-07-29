6 наших звёзд, кто явно переборщил с пластикой и теперь даже на себя перестал походить

Современная мода на пластические операции охватила многих российских знаменитостей, и порой они настолько увлекаются улучшением своей внешности, что результат оказывается далёким от идеала. Представляем вам шесть звёзд, которые явно переборщили с пластикой, и теперь все желают, чтобы они вернули свой прежний вид.

1. Ведущая Маша Малиновская

Как пластика изменила Машу Малиновскую. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malinovskaya_tv

Маша Малиновская — одна из самых обсуждаемых телеведущих и моделей России… некогда. Она не раз экспериментировала со своей внешностью, начиная с увеличения губ и заканчивая операцией по коррекции груди. Однако многочисленные изменения не всегда были удачными. Злополучные операции привели к асимметрии, которую она пыталась исправить несколько раз. Поклонники с ностальгией вспоминают её естественную красоту, потому что сейчас Малиновская стала одним из "клонов" красивых девушек без изюминки.

2. Экс-участница группы t.A.T.u. Юлия Волкова

Неудачные эксперименты Юлии Волковой с пластикой. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / official_juliavolkova

Бывшая солистка группы "Тату" Юлия Волкова в последние годы часто становилась объектом критики за чрезмерное увлечение пластикой. Одна из наиболее запоминающихся операций — увеличение губ, которые, по мнению фанатов, стали слишком большими и неестественными. Кроме того, Юлия неоднократно прибегала к подтяжке лица и увеличению скул. Поклонники с грустью отмечают, что её природная красота была намного привлекательнее.

3. Блогерша и бизнесвумен Оксана Самойлова

Оксана Самойлова: когда пластика лишняя. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Оксана Самойлова, успешная модель и блогерша, тоже попала в список звёзд, переборщивших с пластикой. Её губы и скулы стали объектом многочисленных обсуждений в социальных сетях. Большое количество поклонников считают, что природная красота Оксаны была намного привлекательнее. Особенно активно критикуют губы, которые, по мнению пользователей Сети, выглядят слишком большими и неестественными.

4. Актриса Анна Хилькевич

Анна Хилькевич и её сомнительные пластические операции. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич, известная своей ролью в сериале "Универ", тоже не избежала чрезмерного увлечения пластикой. Её последние изменения включают увеличение объёма бёдер, что вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Многие просто уверены, что Анна выглядела лучше до операций.

5. Певица Ирина Дубцова

Ирину Дубцову подвели хирурги. Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dubtsova_official

Певица Ирина Дубцова, победительница "Фабрики звёзд – 4", тоже оказалась в центре внимания из-за пластики. Операция по уменьшению груди, проведённая в печально известной клинике, стала поводом для множества обсуждений. Поклонники не всегда оценивают такие изменения положительно и часто вспоминают, какой красивой она была до всех этих операций.

6. Блогерша Виктория Боня

Виктория Боня и её дорогостоящие "лисьи глазки". Фото © Kinopoisk, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Звезда "Дома-2" Виктория Боня, известная своими смелыми экспериментами с внешностью, тоже оказалась в этом списке. Её желание получить модный разрез глаз как у всемирно известной модели Беллы Хадид, известный как "лисьи глазки", обошлось блогерше почти в 20 миллионов рублей. Первое видео после операции вызвало шквал негативных комментариев. Многие фанаты считают, что ей стоило оставить всё как есть.