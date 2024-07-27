Топ-7 самых красивых актрис за всю историю кино: они покорили Голливуд раз и навсегда

Киноиндустрия на протяжении десятилетий дарила миру множество ярких и талантливых актрис, каждая из которых по-своему уникальна. Их красота и харизма не только завораживали зрителей, но и создавали стандарты, к которым стремятся многие. Смена эпох приносила с собой новые идеалы, но настоящая красота оставалась вне времени. В этом топе мы собрали самых красивых актрис за всю историю кино начиная с 1950-х годов и до наших дней.

1950-е: Мэрилин Монро

1950-е: Мэрилин Монро. Самые красивые актрисы за всю историю кино. Фото © Wikipedia / Teichnor Bros., Boston

Когда речь заходит о красоте 1950-х годов, первое имя, которое приходит на ум, — это Мэрилин Монро. Её белокурые локоны и ослепительная улыбка стали символом эпохи. Монро олицетворяла гламур и чувственность, а красота актрисы была не просто физической — она излучала магнетизм, который притягивал людей со всего мира. В фильмах "Джентльмены предпочитают блондинок" и "Зуд седьмого года" Мэрилин была неотразима, сочетая комедийный талант с обаянием, которое делало каждый кадр с её участием незабываемым. Монро стала иконой стиля и символом сексуальности в 1950-х и остаётся эталоном красоты и в наши дни.

1960-е: Софи Лорен

Самые красивые актрисы за всю историю кино — Софи Лорен. Фото © Wikipedia / Paul A.

В 1960-х годах итальянская красавица Софи Лорен покорила мир своим экзотическим очарованием и грацией. Её роскошные тёмные волосы, выразительные глаза и совершенные черты лица сделали Софи воплощением женственности и элегантности. Лорен умела завораживать своим присутствием на экране, а фильмы "Брак по-итальянски" и "Чочара" принесли ей международное признание. Её натуральная красота и страстный темперамент сделали Софи Лорен иконой своего времени, но даже сейчас она продолжает оставаться символом итальянского кинематографа и женской красоты.

1970-е: Фэрра Фосетт

Топ-7 великолепных актрис от 1950-х до 2020-х: Фэрра Фосетт. Фото © ТАСС / АР

В 70-х годах Фэрра Фосетт стала символом американской красоты и свободы. Её фирменная причёска с волнистыми светлыми волосами и яркая улыбка сделали девушку звездой сериала "Ангелы Чарли", который показывали с 1976 по 1981 год. Фосетт воплощала дух того времени — свободный, уверенный и дерзкий. Образы Фэрры на экране и в жизни были наполнены энергией и обаянием, которые сделали её культовой фигурой. Плакат с изображением девушки стал одним из самых продаваемых в истории, подтверждая статус Фэрры Фосетт как одной из самых красивых женщин в 1970-х.

1980-е: Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер: топ-7 лучших актрис всех времён. Кадр из фильма "Лицо со шрамом". Режиссёр Брайан Де Пальма, сценарист Оливер Стоун и др. / Kinopoisk

В 1980-х Мишель Пфайффер привнесла в Голливуд свою утончённую красоту и невероятный талант. Её аристократические черты лица, проницательный взгляд и блестящие светлые волосы делали девушку неподражаемой. В фильмах "Лицо со шрамом" и "Иствикские ведьмы" Пфайффер продемонстрировала способность воплощать самые разные образы, всегда оставаясь притягательной и элегантной. Красота Мишель была не просто внешней — она умела передавать глубину и сложность персонажей, что делало её одной из самых востребованных актрис своего времени.

1990-е: Джулия Робертс

Джулия Робертс: самые красивые актрисы 90-х. Кадр из фильма "Красотка". Режиссёр Гэрри Маршалл, сценарист Дж.Ф. Лоутон / Kinopoisk

Своей естественной красотой и обворожительной улыбкой Джулия Робертс завоевала сердца зрителей в 90-х годах. Широкая улыбка, рыжеватые кудри и простота в общении сделали её любимицей публики. В фильме "Красотка" Робертс сыграла роль, которая принесла ей мировую известность и сделала одной из самых узнаваемых актрис Голливуда. Спорьте или нет, но Джулия Робертс определённо была символом американской мечты в 1990-х.

2000-е: Анджелина Джоли

Величие и красота — актрисы, покорившие киноиндустрию: Анджелина Джоли. Фото © ТАСС / ЕB

Анджелина с её выразительными чертами лица и проницательным взглядом стала настоящей иконой 2000-х годов. Полные губы, высокие скулы и глаза, заглядывающие в душу, сделали Джоли одной из самых узнаваемых и обсуждаемых актрис Голливуда. Она привнесла на экран не только красоту, но и невероятную силу характера, что видно в таких фильмах, как "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и "Мистер и миссис Смит". Анджелина Джоли также известна благотворительной деятельностью, что добавило ей ещё больше уважения и восхищения со стороны поклонников по всему миру.

2010-е: Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон: топ-7 самых красивых актрис. Фото © ТАСС / ZUMA / Dennis Van Tine

Скарлетт Йоханссон благодаря утончённой красоте и невероятному таланту стала символом кинематографа 2010-х годов. В фильмах "Мстители" и "Брачная история" Йоханссон продемонстрировала разноплановость и глубину актёрского мастерства. Её элегантность и обаяние на красных дорожках и в повседневной жизни сделали Йоханссон настоящей иконой стиля 2010-х.

2020-е: Зендея

Вечная красота — актрисы, которые вдохновляют поколения: Зендея. Фото © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

В 2020-х годах Зендея стала символом современной красоты и таланта. Уникальная внешность: выразительные глаза, гладкая кожа и стройная фигура — сделала девушку одной из самых востребованных актрис нового поколения. Роли в "Эйфории" и "Дюне" показали способность Зендеи перевоплощаться и исполнять сложные образы с невероятной грацией и харизмой. Зендея олицетворяет новое поколение актрис, которые не только красивы, но и талантливы, умны и влиятельны.