Как вычислить изменщика по дате рождения: 3 числа, которые влияют на искушение

Любовное предательство причиняет боль и чаще всего разрушает отношения. Многие черты характера закладываются в детстве, а некоторые ещё до рождения. Порой человеку просто суждено быть изменщиком — и ничего с этим не поделать. Как ни странно, но важную роль в судьбе людей играют числа, а самые главные из них кроются в дате рождения. С помощью расшифровки числа можно рассказать о человеке много. Например, склонен ли он к изменам. Life.ru решил раскрыть тайну и назвать, какие числа в дате рождения есть у потенциальных изменщиков.

Что в нумерологии означает число 6

Как вычислить изменщика по дате рождения: не связывайте жизнь с людьми, которые родились 6-го числа, они предрасположены к изменам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / james benjamin

Самое главное число, которое сразу указывает на потенциального изменщика, — 6. Если человек родился в это число или если сумма цифр в дате его рождения равна шестёрке, значит, секс стоит на первом месте. Скорее всего, такие люди не смогут быть лишь с одним партнёром, ведь им требуется много интимной энергии, которую те черпают в новых связях. Человек, родившийся шестого числа, сможет быть верным только тогда, когда все его сексуальные желания будут максимально удовлетворяться. Для этого ему необходим такой же "извращенец", как и он сам, иначе скука в постели сподвигнет его на новые приключения.

Число 3 в нумерологии: ищут новые знакомства

Если у человека в дате рождения много троек, значит, он нуждается в постоянном общении и новых знакомствах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anuata23

Люди, родившиеся третьего числа, очень общительны по своей натуре, они всегда ищут новые знакомства. Как правило, у них не возникает трудностей с поиском или сменой партнёра. Если у человека в дате рождения присутствует много троек, значит, он склонен коллекционировать различные предметы, а иногда и сексуальных партнёров. Если в отношениях такую личность одолеет скука, то, скорее всего, она быстро найдёт, чем или кем себя развлечь. Сидеть дома и прятаться от мира и общения "троечники" точно не готовы, так что за ними нужен глаз да глаз.

Расшифровка даты рождения в нумерологии: 5 не значит "отлично"

Люди, родившиеся пятого числа, склонны к изменам, так как им быстро надоедает бытовая скука. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Число 5 не даёт сидеть на месте. Человек, у которого в дате рождения есть пятёрки, точно не будет примерным семьянином, ведь такие люди очень свободолюбивые. Также они не терпят давления, поэтому слишком властный партнёр запросто может подтолкнуть их к измене. Скука тоже не для "пятёрок", домашний быт их "убивает". В поисках новых ощущений человек, рождённый под цифрой пять, запросто может перешагнуть черту верности и уйти "во все тяжкие". Совесть не будет его сильно мучить, ведь хорошее самоощущение для него на первом месте.