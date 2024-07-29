Леди Гага выходит замуж Леди Гага представила бизнесмена Полански как своего жениха премьеру Франции 29 июля, 11:45 Леди Гага и Майкл Полански. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladygaga

Певица Леди Гага (Стефани Джерманотта) сообщила, что скоро станет женой бизнесмена Майкла Полански, с которым встречается на протяжении четырёх лет. Счастливым известием она поделилась во время поездки на Олимпиаду в Париж. Об этом сообщает CNN.

Леди Гага и Майкл Полански. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ladygaga

Артистка участвовала в церемонии открытия Игр, а потом осталась, чтобы посмотреть сами состязания. На турнире по плаванию к ней подошёл премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Во время беседы Леди Гага представила Полански как своего жениха, с которым собирается идти под венец.

Слухи о том, что певица намерена узаконить отношения с возлюбленным, ходят уже больше года. Артистке даже приписывали беременность, но она опровергла домыслы журналистов, а вот кольцо на пальце у Леди Гаги действительно уже есть.

Ранее сообщалось, что внучка мэтра эстрады Иосифа Кобзона Мишель Раппопорт выходит замуж за бизнесмена Бена Джорджа из Израиля. О своей помолвке девушка рассказала в социальных сетях.

Авторы Татьяна Миссуми