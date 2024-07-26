Внучка Иосифа Кобзона Мишель выходит замуж за израильского бизнесмена

Внучка мэтра эстрады Иосифа Кобзона Мишель Раппопорт выходит замуж за бизнесмена Бена Джорджа из Израиля. О своей помолвке девушка рассказала в социальных сетях.

На личной страничке в соцсети 24-летняя девушка разместила фото помолвочного кольца, которое преподнёс ей жених. У мужчины есть компания, которая производит дизайнерские изделия и конструкции из железа и бронзы, сообщает kp.ru.

Мишель решила не идти по стопам своего дедушки, хоть и выходила с ним на одну сцену, чтобы спеть песню "Старый клён". Девушка окончила Оксфорд по специальности "юрист" и осталась жить в Лондоне.