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Регион
16 мая, 14:53

Сестра Кобзона сдала "виновников" появления QR-кодов наркошопа на памятнике певцу

Сестра рассказала, как на памятнике Кобзона могли появиться QR-коды наркошопа

Памятник Иосифу Кобзону в Оружейном переулке. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Памятник Иосифу Кобзону в Оружейном переулке. Фото © ТАСС / Максим Григорьев

QR-коды, ведущие на страницу наркошопа, возникли на мемориальных табличках на памятнике Иосифу Кобзону из-за того, что кто-то случайно повредил их зимой. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала сестра известного советского и российского эстрадного певца Гелена Кандель, комментируя данные СМИ о том, что все 12 QR-кодов на табличках у мемориала при сканировании вместо сайта с песнями переводят пользователя на магазин с запрещёнкой.

"Это после зимы не навели ещё порядок, наведут порядок. Зимой, когда было столько снега, возможно, произошли какие-то повреждения. Нет-нет, никто ничего специально не делал. Дворники, понимаете? Они же не понимают, что с этим надо как-то деликатно, без лома, поэтому сейчас там наведут порядок, сделают так, чтобы не портилось. Всё будет хорошо", — высказалась Кандель.

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Памятник Иосифу Кобзону открыли в Москве в сентябре 2022 года у парка "Эрмитаж", где состоялось его первое выступление в 1961 году. Архитекторы расположили возле монумента "пластинки", на которых были QR-коды, ведущие на площадку, где можно прослушать композиции, всего их было 12.

Владимир Озеров
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