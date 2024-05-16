Сестра Кобзона сдала "виновников" появления QR-кодов наркошопа на памятнике певцу

QR-коды, ведущие на страницу наркошопа, возникли на мемориальных табличках на памятнике Иосифу Кобзону из-за того, что кто-то случайно повредил их зимой. Такое мнение в беседе с "Газетой.ru" высказала сестра известного советского и российского эстрадного певца Гелена Кандель, комментируя данные СМИ о том, что все 12 QR-кодов на табличках у мемориала при сканировании вместо сайта с песнями переводят пользователя на магазин с запрещёнкой.

"Это после зимы не навели ещё порядок, наведут порядок. Зимой, когда было столько снега, возможно, произошли какие-то повреждения. Нет-нет, никто ничего специально не делал. Дворники, понимаете? Они же не понимают, что с этим надо как-то деликатно, без лома, поэтому сейчас там наведут порядок, сделают так, чтобы не портилось. Всё будет хорошо", — высказалась Кандель.