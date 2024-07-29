Старинный завод в стиле Дракулы покорил режиссёра и стал логовом главного героя "Метода"
Режиссёр Юрий Быков объяснил, почему снял "Метод" именно в Нижнем Новгороде
Завод, покоривший режиссёра Юрия Быкова. Обложка © Gipernn.ru
Режиссёр Юрий Быков решил выбрать Нижний Новгород для съёмок нашумевшего сериала "Метод" (18+). Больше всего ему приглянулось заброшенное здание мукомольного завода.
Изначально Быков планировал выбрать Калининград. Однако Новгород очень зацепил своим пространством, которое имитирует всю среднюю полосу России и одновременно – все её большие города. По словам режиссёра, он также долго сомневался между Нижним Новгородом и Воронежем.
"В какой-то момент я понял, что надо за что-то зацепиться. И выбрал вот этот завод, потому что это прикольное пространство для жизни Меглина", — рассказал Быков в интервью NN.RU.
Режиссёр объяснил, что он хотел, чтобы главный герой жил в "какой-то крепости, в замке, как Дракула". Таким домом и стал завод Нижнего Новгорода.
"Так что спасибо этому заводу за то, что здесь снялось это кино", — заключил Юрий Быков.
До этого Life.ru рассказал о том, что Хабенский снова сыграет следователя Меглина в третьем сезоне сериала "Метод". По его словам, сериал можно назвать страшной сказкой. В новом сезоне будут играть два "больших артиста", имена которых пока не раскрыли.