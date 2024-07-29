Старинный завод в стиле Дракулы покорил режиссёра и стал логовом главного героя "Метода"

Режиссёр Юрий Быков решил выбрать Нижний Новгород для съёмок нашумевшего сериала "Метод" (18+). Больше всего ему приглянулось заброшенное здание мукомольного завода.

Изначально Быков планировал выбрать Калининград. Однако Новгород очень зацепил своим пространством, которое имитирует всю среднюю полосу России и одновременно – все её большие города. По словам режиссёра, он также долго сомневался между Нижним Новгородом и Воронежем.

"В какой-то момент я понял, что надо за что-то зацепиться. И выбрал вот этот завод, потому что это прикольное пространство для жизни Меглина", — рассказал Быков в интервью NN.RU.

Режиссёр объяснил, что он хотел, чтобы главный герой жил в "какой-то крепости, в замке, как Дракула". Таким домом и стал завод Нижнего Новгорода.

"Так что спасибо этому заводу за то, что здесь снялось это кино", — заключил Юрий Быков.