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29 июля, 11:22

Старинный завод в стиле Дракулы покорил режиссёра и стал логовом главного героя "Метода"

Режиссёр Юрий Быков объяснил, почему снял "Метод" именно в Нижнем Новгороде

Завод, покоривший режиссёра Юрия Быкова. Обложка © Gipernn.ru

Завод, покоривший режиссёра Юрия Быкова. Обложка © Gipernn.ru

Режиссёр Юрий Быков решил выбрать Нижний Новгород для съёмок нашумевшего сериала "Метод" (18+). Больше всего ему приглянулось заброшенное здание мукомольного завода.

Изначально Быков планировал выбрать Калининград. Однако Новгород очень зацепил своим пространством, которое имитирует всю среднюю полосу России и одновременно – все её большие города. По словам режиссёра, он также долго сомневался между Нижним Новгородом и Воронежем.

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"В какой-то момент я понял, что надо за что-то зацепиться. И выбрал вот этот завод, потому что это прикольное пространство для жизни Меглина", — рассказал Быков в интервью NN.RU.

Режиссёр объяснил, что он хотел, чтобы главный герой жил в "какой-то крепости, в замке, как Дракула". Таким домом и стал завод Нижнего Новгорода.

"Так что спасибо этому заводу за то, что здесь снялось это кино", — заключил Юрий Быков.

До этого Life.ru рассказал о том, что Хабенский снова сыграет следователя Меглина в третьем сезоне сериала "Метод". По его словам, сериал можно назвать страшной сказкой. В новом сезоне будут играть два "больших артиста", имена которых пока не раскрыли.

Наталья Афонина
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