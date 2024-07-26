Убийца 9-летней девочки под Нижним Новгородом отрицает вину и обжаловал приговор
Алексей Моногошев в зале суда. Обложка © Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области
Алексей Моногошев, отбывающий пожизненный срок за убийство маленькой девочки, отрицает вину и обжаловал приговор. Хотя ещё несколько лет назад на суде мужчина лично признался в содеянном.
Как пишет РИА "Новости", жертвой душегуба стала девятилетняя жительница Богородска Нижегородской области. Летом 2018 года девочка играла у гаражей и не вернулась домой. Её искали сотни волонтёров и спасателей, были задействованы водолазы и беспилотники.
Моногошева задержали позднее по делу об изнасиловании и убийстве 36-летней Натальи Е. Он признался что подобрал женщину на остановке и, обещая подвезти до города, увёз в лес и задушил. За это мужчина получил 16 лет колонии строгого режима, которые позднее пытался обжаловать, но получил сверху ещё 11 месяцев.
Уже в колонии душегуба заподозрили в убийстве девятилетней девочки, на его след силовикам удалось выйти при проверке уже осуждённых убийц. По версии следствия, мужчина подкараулил жертву, усадил её в машины и задушил в лесу. Он не был знаком с ребёнком. За это преступник получил пожизненный срок, однако свою вину он до сих пор отрицает и отказывается от прошлого признания.
Напомним о другом резонансном убийстве. В Магнитогорске нашли в реке связанное тело 31-летней девушки с множественными травмами головы. Она числилась пропавшей с мая. По подозрению в убийстве задержали её 64-летнего отца. По версии следствия, мужчина задушил её из-за якобы наркомании и долгов чада. Детоубийцу отправили в СИЗО.