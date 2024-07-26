Убийца 9-летней девочки под Нижним Новгородом отрицает вину и обжаловал приговор

Алексей Моногошев, отбывающий пожизненный срок за убийство маленькой девочки, отрицает вину и обжаловал приговор. Хотя ещё несколько лет назад на суде мужчина лично признался в содеянном.

Как пишет РИА "Новости", жертвой душегуба стала девятилетняя жительница Богородска Нижегородской области. Летом 2018 года девочка играла у гаражей и не вернулась домой. Её искали сотни волонтёров и спасателей, были задействованы водолазы и беспилотники.

Моногошева задержали позднее по делу об изнасиловании и убийстве 36-летней Натальи Е. Он признался что подобрал женщину на остановке и, обещая подвезти до города, увёз в лес и задушил. За это мужчина получил 16 лет колонии строгого режима, которые позднее пытался обжаловать, но получил сверху ещё 11 месяцев.