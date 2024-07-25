Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 06:10

Убил друга: Подсыпавший яд родителям житель Балашихи оказался серийным отравителем

Житель Подмосковья, травивший мать и отчима, тем же способом убил друга

Житель подмосковной Балашихи, на протяжении полугода травивший мать и отчима, сознался в убийстве друга тем же способом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

Подсыпавший яд родителям житель Балашихи оказался серийным отравителем. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"Следствием установлено, что 3 февраля 2024 года, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, он угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил химическое вещество, приводящее при употреблении к летальному исходу. В результате молодой человек скончался от отравления", — говорится в сообщении.

На видео — следственный эксперимент, в ходе которого мужчина спокойно признаётся в расправе. Ему предъявили обвинение по статьям "Покушение на убийство" и "Убийство". Также фигуранта проверяют на причастность ещё к пяти отравлениям близких, одно из которых оказалось фатальным. Расследование продолжается.

В Тирасполе женщина хотела отравить незнакомых детей булками с крысиным ядом
В Тирасполе женщина хотела отравить незнакомых детей булками с крысиным ядом

Напомним, житель Балашихи на протяжении полугода подсыпал в продукты родителей сильнодействующие химические вещества, чтобы убить их. Однако у мужчины ничего не вышло: жертвы сняли всё на скрытую камеру и сдали нерадивого сына. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Матвей Константинов
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров