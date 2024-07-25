Убил друга: Подсыпавший яд родителям житель Балашихи оказался серийным отравителем

Житель подмосковной Балашихи, на протяжении полугода травивший мать и отчима, сознался в убийстве друга тем же способом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

Подсыпавший яд родителям житель Балашихи оказался серийным отравителем. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

"Следствием установлено, что 3 февраля 2024 года, находясь вместе с другом в салоне автомобиля, он угостил его ягодным морсом, в который заранее добавил химическое вещество, приводящее при употреблении к летальному исходу. В результате молодой человек скончался от отравления", — говорится в сообщении.

На видео — следственный эксперимент, в ходе которого мужчина спокойно признаётся в расправе. Ему предъявили обвинение по статьям "Покушение на убийство" и "Убийство". Также фигуранта проверяют на причастность ещё к пяти отравлениям близких, одно из которых оказалось фатальным. Расследование продолжается.