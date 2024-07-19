В Подмосковье мужчина травил химикатами мать и отчима, чтобы заполучить их квартиру

В Балашихе задержали мужчину, который подсыпал в продукты питания сильнодействующие химические вещества с целью отравить мать и отчима. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

В подмосковной Балашихе задержали мужчину, отравившего мать и отчима. Обложка © Telegram / sledcom_press

"В Балашихе… задержан 25-летний местный житель, подозреваемый в покушении на убийство матери и отчима... Установлено, что с января по июнь 2024 года подозреваемый, находясь в квартире родителей, подсыпал в продукты общего пользования сильнодействующие химические вещества с целью смертельного отравления матери и отчима", — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре после ухудшения самочувствия пострадавшие обратились за медицинской помощью, где врачам не удалось установить точную причину данного состояния. Тогда они обратились в следственные органы. В ходе расследования было установлено, что в продуктах питания содержалась большая доза химических элементов и соединений, которые в большом количестве приводят к смерти.

Также отмечается, что следователи намеренно установили в квартире камеру видеонаблюдения, которая затем зафиксировала, как сын подсыпал вещества в пищу, а также приносил заранее отравленные продукты и напитки. На допросе мужчина признал свою вину. Назначены дополнительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы.

На данный момент подозреваемый находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Предварительно, злоумышленник пытался отравить родных, чтобы заполучить их квартиру