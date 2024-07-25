Убил и утопил в реке: На Урале арестовали отца, который жестоко расправился с дочерью из-за долгов

Суд в Магнитогорске арестовал местного жителя, который убил и утопил в реке Урале 31-летнюю дочь. В СИЗО обвиняемый пробудет пока до 18 сентября, сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.

Житель Магнитогорска показал на манекене, как убивал 31-летнюю дочку. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Челябинской области

"Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 18.09.2024", — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, 64-летний обвиняемый в ходе ссоры задушил дочь в конце мая этого года. Затем он ударил её молотком по голове, упаковал в мусорные пакеты, привязал к телу груз и через несколько дней после убийства выбросил труп в реку, доплыв до середины на лодке. Во время следственных действий мужчина показал на манекене, как убивал дочь. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По данным местного портала 74.ru, на убийство отца толкнул образ жизни 31-летней дочери: та якобы была зависима от запрещённых веществ и постоянно занимала деньги у знакомых. Люди, которым она не возвращала долги, приходили жаловаться к её родителям.