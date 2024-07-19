Тело жестоко убитой женщины в мусорном мешке выловили из Урала
Тело женщины со множественными травмами головы нашли в реке Урал в Магнитогорске
Тело женщины со множественными травмами головы нашли в реке Урал в Магнитогорске. Обложка © Telegram / СУ СК России по Челябинской области
Связанное тело женщины со множественными травмами головы обнаружили в реке Урал в Магнитогорске. Об этом сообщает региональное управление СУ РФ.
"Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикреплённым грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове", — говорится в сообщении.
Следствие выяснило, что погибшей был 31 год. На месте работают криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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