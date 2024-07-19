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19 июля, 11:32

Тело жестоко убитой женщины в мусорном мешке выловили из Урала

Тело женщины со множественными травмами головы нашли в реке Урал в Магнитогорске

Тело женщины со множественными травмами головы нашли в реке Урал в Магнитогорске. Обложка © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Тело женщины со множественными травмами головы нашли в реке Урал в Магнитогорске. Обложка © Telegram / СУ СК России по Челябинской области

Связанное тело женщины со множественными травмами головы обнаружили в реке Урал в Магнитогорске. Об этом сообщает региональное управление СУ РФ.

"Тело было сокрыто в мусорные мешки с прикреплённым грузом, связанными конечностями, а также полимерным пакетом на голове", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что погибшей был 31 год. На месте работают криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Николай Рюмин
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