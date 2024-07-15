Мать-убийца передумала умирать после расправы над сыном и прогулки с его телом в чемодане

Жительница Перми Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, после расправы над ребёнком хотела покончить с собой, но побоялась. Об этом сообщает SHOT.

Жительница Перми Ирина Шатова, обвиняемая в убийстве девятилетнего сына, в зале суда. Видео © SHOT

Женщина показала во время следственного эксперимента, как задушила ребёнка, а затем, затолкав тело в чемодан, поднялась на 25-й этаж гостиницы "Жемчужина". Там она якобы планировала свести счёты с жизнью. Однако, как утверждает обвиняемая, в последний момент она передумала. Шатова заявила, что вспомнила о родителях, которые не смогут оплатить все её долги. В итоге она бросила чемодан с телом убитого сына на помойке и продолжила жить своей обычной жизнью.

Следователи, прочитав личный дневник женщины, пришли к заключению, что у неё была нездоровая психопатическая привязанность к сыну: мальчик почти никогда не оставался один, а также не общался со сверстниками из-за запрета матери. Кстати, в дневнике вырваны страницы, где Шатова писала об убийстве ребёнка. Так, по её словам, она пыталась забыть о случившемся.

Отец мальчика раньше жил с семьёй. Супруги набрали кредитов, однако выплатить их не смогли даже после продажи машины. Проблемы глава семейства решил разрулить, сбежав в США через Мексику, но был задержан. На Шатовой повис долг в 3 миллиона. Она занималась продажами авто и зарабатывала около 100 тысяч в месяц. Недавно она вложила все деньги в ценные бумаги и прогорела.