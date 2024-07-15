Суд в Перми арестовал до 12 сентября мать мальчика, найденного убитым в чемодане

Жительницу Перми Ирина Шатова, которая убила девятилетнего сына и бросила его тело в чемодане возле мусорных баков, арестовали до 12 сентября. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Во время заседания женщина заявила, что раскаивается, и просила отправить её под домашний арест. Но суд отклонил её прошение и удовлетворил запрос обвинения.