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15 июля, 12:50

Суд в Перми арестовал до 12 сентября мать мальчика, найденного убитым в чемодане

Ирина Шатова с телом убитого сына. Фото © Пресс-служба СУ Следственного комитета по Пермскому краю

Ирина Шатова с телом убитого сына. Фото © Пресс-служба СУ Следственного комитета по Пермскому краю

Жительницу Перми Ирина Шатова, которая убила девятилетнего сына и бросила его тело в чемодане возле мусорных баков, арестовали до 12 сентября. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.

Во время заседания женщина заявила, что раскаивается, и просила отправить её под домашний арест. Но суд отклонил её прошение и удовлетворил запрос обвинения.

"Избрать в отношении Шатовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть до 12 сентября", — объявила судья.

Мать на допросе назвала жуткую причину убийства найденного в чемодане мальчика
Мать на допросе назвала жуткую причину убийства найденного в чемодане мальчика

Life.ru рассказывал, что в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодане. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Позже правоохранители задержали пермячку, которая так жестоко расправилась с собственным ребёнком. На допросе она полностью признала свою вину.

Андрей Бражников
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