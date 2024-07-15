Суд в Перми арестовал до 12 сентября мать мальчика, найденного убитым в чемодане
Ирина Шатова с телом убитого сына. Фото © Пресс-служба СУ Следственного комитета по Пермскому краю
Жительницу Перми Ирина Шатова, которая убила девятилетнего сына и бросила его тело в чемодане возле мусорных баков, арестовали до 12 сентября. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда.
Во время заседания женщина заявила, что раскаивается, и просила отправить её под домашний арест. Но суд отклонил её прошение и удовлетворил запрос обвинения.
"Избрать в отношении Шатовой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток, то есть до 12 сентября", — объявила судья.
Life.ru рассказывал, что в Перми на мусорке прохожий нашёл тело девятилетнего ребёнка, спрятанное в чемодане. Позже стало известно, что полиция подозревает в убийстве его 34-летнюю мать. На теле мальчика обнаружили колото-резаные раны и признаки удушения. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Позже правоохранители задержали пермячку, которая так жестоко расправилась с собственным ребёнком. На допросе она полностью признала свою вину.