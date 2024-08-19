Может ослепнуть: Под Белгородом подростки избили тренера по боксу, защищавшего своих учеников
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения тренера по боксу под Белгородом
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения мужчины группой подростков в Белгородской области, Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель СК поручил руководителю СУ по Белгородской области Захарову С.А. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении.
Как пишет Mash, в Волоконовском районе Белгородской области подростки избили тренера по боксу Эдуарда С. за то, что тот заступился за своих учеников. Из-за полученных травм специалист может ослепнуть. По данным телеграм-канала, несколько дней назад воспитанники пожаловались тренеру на банду местных подростков. Мужчина попытался в одиночку разобраться в конфликтной ситуации, но в результате его сильно избили.
Ранее в Крыму жестоко избили чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали. Он заступился за подростка перед толпой агрессивных мужчин. В потасовке спортсмену выбили глаз. Предположительно, один из нападавших ударил боксёра кастетом по голове. Все медики считали, что глаз не вылечить, но один из столичных хирургов всё же вызвался попробовать. Дмитрию уже провели успешную операцию, которая позволила сохранить глаз. Правоохранители задержали девятерых участников драки, все они под арестом до конца сентября.
ТАСС / Артём Геодакян