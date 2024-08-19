Может ослепнуть: Под Белгородом подростки избили тренера по боксу, защищавшего своих учеников

Как пишет Mash, в Волоконовском районе Белгородской области подростки избили тренера по боксу Эдуарда С. за то, что тот заступился за своих учеников. Из-за полученных травм специалист может ослепнуть. По данным телеграм-канала, несколько дней назад воспитанники пожаловались тренеру на банду местных подростков. Мужчина попытался в одиночку разобраться в конфликтной ситуации, но в результате его сильно избили.