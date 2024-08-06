Life.ru узнал, как прошла операция по спасению выбитого глаза боксёра Двали
Боксёру Дмитрию Двали провели операцию на глаз
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали
Чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали провели операцию на глаз, который ему выбили, когда он заступился за парня в крымской Феодосии.
По данным SHOT, расходы на операцию и восстановление спортсмена взяла на себя клиника — московское НИИ глазных болезней имени Краснова. В ближайшее время боксёр будет продолжать лечение, чтобы восстановить зрение. Сама операция была крайне сложной, но прошла успешно.
Лицо Дмитрия Двали после драки. Фото © Telegram / SHOT
Напомним, что Дмитрий Двали серьёзно пострадал, когда заступился за парня, на которого напала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмену выбили глаз, что, вероятно, поставит крест на его многообещающей спортивной карьере, однако один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека. За зверское избиение чемпиона России были задержаны девять человек. Уголовное дело было переквалифицировано на статью о покушении на убийство.