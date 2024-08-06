Life.ru узнал, как прошла операция по спасению выбитого глаза боксёра Двали

Чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали провели операцию на глаз, который ему выбили, когда он заступился за парня в крымской Феодосии.

По данным SHOT, расходы на операцию и восстановление спортсмена взяла на себя клиника — московское НИИ глазных болезней имени Краснова. В ближайшее время боксёр будет продолжать лечение, чтобы восстановить зрение. Сама операция была крайне сложной, но прошла успешно.