Life.ru публикует список задержанных за зверское избиение боксёра Двали в Крыму
Девять человек задержаны за избиение боксёра Дмитрия Двали
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали
Девять человек задержаны за зверское избиение чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали в Крыму, который в результате драки лишился глаза. SHOT публикует список нападавших.
Задержанные за избиение боксёра Дмитрия Двали. Фото © SHOT
Задержанные за избиение боксёра Дмитрия Двали. Фото © SHOT
1. Даниял Аблаев, 22 года, в 2020 году привлекался за грабёж, официально не работает.
2. Мемет Аказов, 23 года, официально не работает.
3. Эдем Бабиченко, 21 год, 25.02.2003, официально не работает.
4. Артем Маркосян, 25 лет, предприниматель.
5. Владислав Мартыненко, 25 лет, официально не работает.
6. Назим Махмудов, 31 год, официально не работает.
7. Александр Волков, 23 года, официально не работает.
8. Владислав Хохлов, 27 лет, официально не работает.
9. Владимир Вертий, 24 года, официально не работает.
Напомним, что Дмитрий Двали серьёзно пострадал, когда заступился за подростка, на которого напала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмену выбили глаз, что вероятно, поставит крест на его многообещающей спортивной карьере, однако один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека. Впоследствии правоохранители задержали двоих нападавших. Уголовное дело было переквалифицировано на статью о покушении на убийство. Life.ru узнал у юриста, какую ответственность могут понести покалечившие боксёра преступники.