В Крыму задержали двух участников массового побоища, где боксёру-чемпиону выбили глаз

Следователи устанавливают обстоятельства драки в Феодосии, в результате которой чемпиону России м Европы по боксу Дмитрию Двали выбили глаз. После случившегося были задержаны два человека, сообщили в СК Крыма и Севастополя.

"Руководитель ГСК СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил руководителю следственного отдела по городу Феодосии Евгению Овчаренко выйти с ходатайством перед надзирающим прокурором о передаче уголовного дела, возбуждённого органами дознания по ст. 213 УК РФ", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как рассказывал Life.ru, чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. После битвы его госпитализировали, а затем перевели в московскую больницу. Врачи диагностировали перелом орбитальной кости, боксёру стараются сохранить глаз как орган, однако видеть им он больше не сможет. По словам Двали, теперь его карьере конец.