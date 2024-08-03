Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 10:38

В Крыму задержали двух участников массового побоища, где боксёру-чемпиону выбили глаз

СК завёл дело из-за массовой драки в Крыму с участием боксёра Дмитрия Двали

Дмитрий Двали. Фото © Telegram / SHOT

Дмитрий Двали. Фото © Telegram / SHOT

Следователи устанавливают обстоятельства драки в Феодосии, в результате которой чемпиону России м Европы по боксу Дмитрию Двали выбили глаз. После случившегося были задержаны два человека, сообщили в СК Крыма и Севастополя.

Боксёр Дмитрий Двали заступился за мальчика, которого избивали мужчины в Крыму. Видео © Telegram / SHOT

"Руководитель ГСК СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил руководителю следственного отдела по городу Феодосии Евгению Овчаренко выйти с ходатайством перед надзирающим прокурором о передаче уголовного дела, возбуждённого органами дознания по ст. 213 УК РФ", — говорится в сообщении пресс-службы.

Правоохранителям приказано дать оценку действиям двух задержанных местных жителей и иным участникам конфликта.

Футболисты сборных Франции и Аргентины устроили драку после матча на ОИ-2024
Футболисты сборных Франции и Аргентины устроили драку после матча на ОИ-2024

Как рассказывал Life.ru, чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. После битвы его госпитализировали, а затем перевели в московскую больницу. Врачи диагностировали перелом орбитальной кости, боксёру стараются сохранить глаз как орган, однако видеть им он больше не сможет. По словам Двали, теперь его карьере конец.

Александра Мышляева
  • Новости
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров