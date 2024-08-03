Чемпиону Европы по боксу выбили глаз в Крыму, когда он заступился за мальчика

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Об этом пишет SHOT.

Боксёр заступился за мальчика, которого избивали толпой. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, 24-летний Дмитрий вместе с братом и катменом приехал в Феодосию на мастер-класс для молодых боксёров. 28 июля около 6:30 утра после пробежки они шли обратно в отель по набережной и увидели, что толпа мужчин набросилась на мальчика. По словам очевидцев, всего там было около 15 человек. Дмитрий вступился за пацана, на что среагировала шайка, набросившись также и на него.

В ходе битвы Двали выбили правый глаз. Его экстренно госпитализировали, сейчас он в больнице в Москве, медики диагностировали перелом орбитальной кости, боксёру стараются сохранить глаз как орган, видеть им он больше не сможет. Как рассказал сам Дмитрий, карьера в боксе теперь закончена, а зрение на уцелевшем глазу со временем может садиться, так как нагрузка будет только на нём. В понедельник боксёру проведут первую операцию. Как рассказал спортсмен, его помощнику, катмену по имени Евгений, сломали руку. Накануне прошла операция, ему вставили спицу, чтобы всё ровно срослось.

Лицо Дмитрия после драки. Фото © Telegram / SHOT

По словам Дмитрия, пока есть надежда на то, что врач постарается сохранить глаз: есть небольшой шанс, что он сможет им видеть просветы и силуэты. В противном случае в перспективе его ждёт замена повреждённого органа на протез. Дмитрий обратился в полицию с заявлением, подозреваемых ищут.

Дмитрий Двали — мастер спорта России международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпион Европы, чемпион мира среди военнослужащих, чемпион России, чемпион России среди молодёжи до 22 лет.