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30 июля, 18:09

Голая амазонка из Краснодара после битвы с соседом-полицейским обвинила его в провокациях

В Краснодаре устроившей драку с полицейским женщине грозит 5 лет лишения свободы

В Краснодаре женщине, устроившей драку с соседом-полицейским, грозит пять лет лишения свободы. Сегодня гром-бабе предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает Mash.

Голая амазонка из Краснодара после битвы с соседом-полицейским обвинила его в неадекватности. Видео © Telegram / Mash

Однако кубанская амазонка не унывает. На допросе женщина обвинила во всём полицейского — якобы он сам её спровоцировал и вёл себя неадекватно. Уверяет, что в тот вечер хоть и выпивала с подругой, но агрессивной не была.

"Я не могу сказать, был он трезв или пьян, но по его поведению это явно было неадекватно. Мы с подругой выпивали, и сказать, что я агрессивная была, пьяная — нет. [Полицейский] провоцировал на скандал", — рассказала Екатерина.

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Напомним, ранее в Краснодаре соседка устроила драку с полицейским, который пришёл к ней из-за жалоб на шум. Участники конфликта явно находились в разных весовых категориях. Нанеся удар коленом, а затем впечатав мужчину в дверь, бешеная амазонка попала в висок оппонента вилкой, и из его головы уже через пару секунд побежала кровь.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Осипов
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