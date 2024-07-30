Голая амазонка из Краснодара после битвы с соседом-полицейским обвинила его в провокациях

В Краснодаре женщине, устроившей драку с соседом-полицейским, грозит пять лет лишения свободы. Сегодня гром-бабе предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает Mash.

Голая амазонка из Краснодара после битвы с соседом-полицейским обвинила его в неадекватности. Видео © Telegram / Mash

Однако кубанская амазонка не унывает. На допросе женщина обвинила во всём полицейского — якобы он сам её спровоцировал и вёл себя неадекватно. Уверяет, что в тот вечер хоть и выпивала с подругой, но агрессивной не была.

"Я не могу сказать, был он трезв или пьян, но по его поведению это явно было неадекватно. Мы с подругой выпивали, и сказать, что я агрессивная была, пьяная — нет. [Полицейский] провоцировал на скандал", — рассказала Екатерина.