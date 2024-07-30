Голая амазонка из Краснодара после битвы с соседом-полицейским обвинила его в провокациях
В Краснодаре устроившей драку с полицейским женщине грозит 5 лет лишения свободы
В Краснодаре женщине, устроившей драку с соседом-полицейским, грозит пять лет лишения свободы. Сегодня гром-бабе предъявили обвинение по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", сообщает Mash.
Голая амазонка из Краснодара после битвы с соседом-полицейским обвинила его в неадекватности. Видео © Telegram / Mash
Однако кубанская амазонка не унывает. На допросе женщина обвинила во всём полицейского — якобы он сам её спровоцировал и вёл себя неадекватно. Уверяет, что в тот вечер хоть и выпивала с подругой, но агрессивной не была.
"Я не могу сказать, был он трезв или пьян, но по его поведению это явно было неадекватно. Мы с подругой выпивали, и сказать, что я агрессивная была, пьяная — нет. [Полицейский] провоцировал на скандал", — рассказала Екатерина.
Напомним, ранее в Краснодаре соседка устроила драку с полицейским, который пришёл к ней из-за жалоб на шум. Участники конфликта явно находились в разных весовых категориях. Нанеся удар коленом, а затем впечатав мужчину в дверь, бешеная амазонка попала в висок оппонента вилкой, и из его головы уже через пару секунд побежала кровь.
Telegram / SHOT