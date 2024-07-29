"Суетолог" из Солнцево из пригрозил полицейским макетом автомата, но дома у него нашли настоящий арсенал

Бойцам СОБРа пришлось штурмовать квартиру жителя московского Солнцево, который угрожал расстрелять полицейских из автомата. По данным SHOT , всё случилось накануне вечером, когда жители с улицы Богданова услышали крики, доносившиеся из одной из квартир — неизвестный угрожал, что кого-то убьёт. Испугавшиеся жильцы вызвали полицию, но неадекват заперся с криками, чтобы перестреляет ещё и полицейских.

Прибывшее на место подкрепление СОБРа задержало 38-летнего подозреваемого и его 75-летнего отца. При обысках в квартире у них нашли целый арсенал оружия: около четырёх пистолетов, винтовку, арбалет, ножи и гильзы. А вот "Калашников", которым он угрожал правоохранителям, оказался ненастоящим, всего лишь макетом. Возбуждено дело по статье "Хулиганство", неадеквату грозит до семи лет лишения свободы.