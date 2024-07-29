"Суетолог" из Солнцево из пригрозил полицейским макетом автомата, но дома у него нашли настоящий арсенал
SHOT: Житель московского Солнцево угрожал расстрелять полицейских из макета АК
Бойцам СОБРа пришлось штурмовать квартиру жителя московского Солнцево, который угрожал расстрелять полицейских из автомата. По данным SHOT, всё случилось накануне вечером, когда жители с улицы Богданова услышали крики, доносившиеся из одной из квартир — неизвестный угрожал, что кого-то убьёт. Испугавшиеся жильцы вызвали полицию, но неадекват заперся с криками, чтобы перестреляет ещё и полицейских.
Жители улицы Богданова в Солнцево сняли на видео, как СОБР готовится штурмовать квартиру вооружённого неадеквата. Видео © SHOT
Прибывшее на место подкрепление СОБРа задержало 38-летнего подозреваемого и его 75-летнего отца. При обысках в квартире у них нашли целый арсенал оружия: около четырёх пистолетов, винтовку, арбалет, ножи и гильзы. А вот "Калашников", которым он угрожал правоохранителям, оказался ненастоящим, всего лишь макетом. Возбуждено дело по статье "Хулиганство", неадеквату грозит до семи лет лишения свободы.
38-летний москвич держал дома целый арсенал, а вот АК оказался макетом. Фото © SHOT
А ранее Росгвардия показала видео штурма квартиры устроившего стрельбу в Петербурге. Мужчина оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. Во время штурма квартиры он, вероятно, получил тяжёлые контузии, после чего умер в больнице.