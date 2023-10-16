Баю-бай, наручники надевай: Спецназ так тихо провёл штурм квартиры, что даже дети не проснулись
"Деликатный штурм" квартиры подозреваемого в Подмосковье сняли на видео
В Московской области спецназ провёл "тихий" штурм квартиры с подозреваемым в серии краж. Деликатность действий стражей порядка объяснялась просто: в помещении проживают маленькие дети. Судя по всему, они даже не проснулись, когда их ранее судимого отца "вязали" по очередной статье.
"Деликатный штурм" квартиры подозреваемого в Подмосковье сняли на видео. Видео © "МК: срочно в номер"
У его подельников, как пишет телеграм-канал "МК: срочно в номер", детей в квартире не оказалось, поэтому там спецназ действовал по-привычному громко. В общей сложности у членов банды изъяли 14 мобильных телефонов, 24 сим-карты, отвёртки, ломы и часть похищенного имущества. Ведётся следствие.
Ранее Лайф рассказывал, как спецназ МВД задержал в центре Москвы двух девушек — их подозревают в незаконной банковской деятельности. Силовикам пришлось разбить стекло авто, где находились фигурантки, чтобы произвести задержание.