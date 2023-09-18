Спецназ МВД жёстко задержал двух человек в центре Москвы
SHOT: Спецназ МВД задержал двух человек в центре Москвы
Спецназ МВД провёл задержание у проспекта Мира в Москве. Видео с места публикует телеграм-канал SHOT.
Сотрудники УБЭП задержали двух человек в центре Москвы. Видео © t.me / SHOT
По его данным, спецоперация в Протопоповском переулке была проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Судя по снятым кадрам, в настоящее время место оцеплено.
У Mitsubishi Lancer, который по документам принадлежит 48-летней Ольге С., выбито стекло, помята дверь и повреждён задний бампер. Как рассказали очевидцы, силовики задержали двух человек. Мужчины в форме положили их на асфальт, а после увезли.
А в Ростове-на-Дону сегодня задержали диверсанта, который пытался поджечь военкомат. При обыске силовики обнаружили у него анальную пробку и женскую одежду, а также заявление на вступление в ВСУ и переписку с украинским куратором. Как рассказал сам парень, он хотел стать трансгендером и перейти воевать на сторону Киева.
t.me / SHOT