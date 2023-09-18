Спецназ МВД жёстко задержал двух человек в центре Москвы

Спецназ МВД провёл задержание у проспекта Мира в Москве. Видео с места публикует телеграм-канал SHOT.

Сотрудники УБЭП задержали двух человек в центре Москвы. Видео © t.me / SHOT

По его данным, спецоперация в Протопоповском переулке была проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Судя по снятым кадрам, в настоящее время место оцеплено.

У Mitsubishi Lancer, который по документам принадлежит 48-летней Ольге С., выбито стекло, помята дверь и повреждён задний бампер. Как рассказали очевидцы, силовики задержали двух человек. Мужчины в форме положили их на асфальт, а после увезли.