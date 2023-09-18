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18 сентября, 15:15

Спецназ МВД жёстко задержал двух человек в центре Москвы

SHOT: Спецназ МВД задержал двух человек в центре Москвы

Спецназ МВД провёл задержание у проспекта Мира в Москве. Видео с места публикует телеграм-канал SHOT.

Сотрудники УБЭП задержали двух человек в центре Москвы. Видео © t.me / SHOT

По его данным, спецоперация в Протопоповском переулке была проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Судя по снятым кадрам, в настоящее время место оцеплено.

У Mitsubishi Lancer, который по документам принадлежит 48-летней Ольге С., выбито стекло, помята дверь и повреждён задний бампер. Как рассказали очевидцы, силовики задержали двух человек. Мужчины в форме положили их на асфальт, а после увезли.

Задержан мужчина, швырнувший гранату в людей при разборках у ресторана в Ставрополье

Задержан мужчина, швырнувший гранату в людей при разборках у ресторана в Ставрополье

А в Ростове-на-Дону сегодня задержали диверсанта, который пытался поджечь военкомат. При обыске силовики обнаружили у него анальную пробку и женскую одежду, а также заявление на вступление в ВСУ и переписку с украинским куратором. Как рассказал сам парень, он хотел стать трансгендером и перейти воевать на сторону Киева.

Обложка ©

t.me / SHOT

Николь Вербер
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