Задержан мужчина, швырнувший гранату в людей при разборках у ресторана в Ставрополье

В Ставропольском крае задержали мужчину, который бросил гранату в людей во время разборок у ресторана в Будённовске. Об этом пишет SHOT.

Разборки у ресторана в Будённовске. Фото © t.me / SHOT

Момент взрыва у ресторана в Будённовске. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, 28-летний Артём устроил разборки у заведения Gogoль, когда вышел покурить. Он хотел охладиться на воздухе, однако начал конфликтовать с другими отдыхающими, а когда закончились аргументы, и вовсе бросил в оппонентов гранату.

В итоге пострадавших госпитализировали с множественными осколочными ранениями туловища, груди, рук и ягодиц. К счастью, врачам удалось стабилизировать их состояние. С задержанным же сейчас работают следователи.