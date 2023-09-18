Задержан мужчина, швырнувший гранату в людей при разборках у ресторана в Ставрополье
SHOT: В Ставрополье задержали мужчину, метнувшего гранату в людей у ресторана
28-летний Артём, метнувший гранату в людей у ресторана в Будённовске. Обложка © t.me / SHOT
В Ставропольском крае задержали мужчину, который бросил гранату в людей во время разборок у ресторана в Будённовске. Об этом пишет SHOT.
Разборки у ресторана в Будённовске. Фото © t.me / SHOT
Момент взрыва у ресторана в Будённовске. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, 28-летний Артём устроил разборки у заведения Gogoль, когда вышел покурить. Он хотел охладиться на воздухе, однако начал конфликтовать с другими отдыхающими, а когда закончились аргументы, и вовсе бросил в оппонентов гранату.
В итоге пострадавших госпитализировали с множественными осколочными ранениями туловища, груди, рук и ягодиц. К счастью, врачам удалось стабилизировать их состояние. С задержанным же сейчас работают следователи.
Напомним, всё произошло накануне вечером, около 12 часов ночи, в 7-м микрорайоне. Словесно решить спор у отдыхающих почему-то не вышло, и Артём задействовал боеприпасы. В результате взрыва пострадали четыре человека: Гранд К., Александр Ф., Рустам З. и Алексей М.