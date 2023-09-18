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18 сентября, 13:29

Задержан мужчина, швырнувший гранату в людей при разборках у ресторана в Ставрополье

SHOT: В Ставрополье задержали мужчину, метнувшего гранату в людей у ресторана

<p>28-летний Артём, метнувший гранату в людей у ресторана в Будённовске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57066" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

28-летний Артём, метнувший гранату в людей у ресторана в Будённовске. Обложка © t.me / SHOT

В Ставропольском крае задержали мужчину, который бросил гранату в людей во время разборок у ресторана в Будённовске. Об этом пишет SHOT.

Разборки у ресторана в Будённовске. Фото © t.me / SHOT

Разборки у ресторана в Будённовске. Фото © t.me / SHOT

Момент взрыва у ресторана в Будённовске. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, 28-летний Артём устроил разборки у заведения Gogoль, когда вышел покурить. Он хотел охладиться на воздухе, однако начал конфликтовать с другими отдыхающими, а когда закончились аргументы, и вовсе бросил в оппонентов гранату.

В итоге пострадавших госпитализировали с множественными осколочными ранениями туловища, груди, рук и ягодиц. К счастью, врачам удалось стабилизировать их состояние. С задержанным же сейчас работают следователи.

Под Воронежем из-за взрыва гранаты погибли трое мужчин

Под Воронежем из-за взрыва гранаты погибли трое мужчин

Напомним, всё произошло накануне вечером, около 12 часов ночи, в 7-м микрорайоне. Словесно решить спор у отдыхающих почему-то не вышло, и Артём задействовал боеприпасы. В результате взрыва пострадали четыре человека: Гранд К., Александр Ф., Рустам З. и Алексей М.

Николь Вербер
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