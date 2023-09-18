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18 сентября, 04:47

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты у кафе в Будённовске

Четыре человека пострадали при взрыве гранаты около ресторана в Будённовске Ставропольского края

<p>Кафе "Gogoль" в Будённовске, где при взрыве гранаты пострадали четыре человека. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/57026" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кафе "Gogoль" в Будённовске, где при взрыве гранаты пострадали четыре человека. Обложка © t.me / SHOT

Неизвестный мужчина бросил гранату под ноги оппонентам в ходе разборок у ресторана в Будённовске Ставропольского края. Как сообщает SHOT, четыре человека пострадало.

Всё произошло вчера около 12 часов ночи в 7-м микрорайоне у кафе "Gogoль", где 28-летний мужчина учинил разборки с посетителями заведения. Словесно решить спор не вышло, и тогда тот достал похожий на гранату предмет и бросил под ноги обидчикам.

В результате взрыва пострадали четыре человека: Гранд К., Александр Ф., Рустам З. и Алексей М. У них осколочные ранения мягких тканей, все отправлены на амбулаторное лечение. Устроившего взрыв мужчину ищут сотрудники полиции.

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Ранее Лайф писал, что игрушечная граната в рюкзаке у школьника парализовала работу зоны досмотра Пулково в Санкт-Петербурге. С семьёй провели профилактическую беседу и рассказали об опасности предметов, похожих на реальное оружие.

Оксана Попова
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