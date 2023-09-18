Четыре человека пострадали при взрыве гранаты у кафе в Будённовске

Неизвестный мужчина бросил гранату под ноги оппонентам в ходе разборок у ресторана в Будённовске Ставропольского края. Как сообщает SHOT, четыре человека пострадало.

Всё произошло вчера около 12 часов ночи в 7-м микрорайоне у кафе "Gogoль", где 28-летний мужчина учинил разборки с посетителями заведения. Словесно решить спор не вышло, и тогда тот достал похожий на гранату предмет и бросил под ноги обидчикам.

В результате взрыва пострадали четыре человека: Гранд К., Александр Ф., Рустам З. и Алексей М. У них осколочные ранения мягких тканей, все отправлены на амбулаторное лечение. Устроившего взрыв мужчину ищут сотрудники полиции.