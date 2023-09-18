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18 сентября, 15:32

Спецназ провёл операцию в центре Москвы из-за двух девушек-подозреваемых

SHOT: В Москве задержаны две подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Спецназ МВД задержал в центре Москвы двух девушек — их подозревают в незаконной банковской деятельности. Как пишет SHOT, силовикам пришлось разбить стекло авто, где находились фигурантки, чтобы произвести задержание.

Сотрудники УБЭП задержали двух человек в центре Москвы. Видео © t.me / SHOT

Личности подозреваемых в интересах следствия пока не разглашаются, рядом с местом задержания проходит обыск.

Задержан мужчина, швырнувший гранату в людей при разборках у ресторана в Ставрополье

Задержан мужчина, швырнувший гранату в людей при разборках у ресторана в Ставрополье

Напомним, ранее сегодня, 18 сентября, спецназ МВД провёл задержание двух человек у проспекта Мира в Москве. Спецоперация была проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

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LIFE

Александра Вишнякова
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