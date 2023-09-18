Спецназ провёл операцию в центре Москвы из-за двух девушек-подозреваемых
SHOT: В Москве задержаны две подозреваемые в незаконной банковской деятельности
Спецназ МВД задержал в центре Москвы двух девушек — их подозревают в незаконной банковской деятельности. Как пишет SHOT, силовикам пришлось разбить стекло авто, где находились фигурантки, чтобы произвести задержание.
Сотрудники УБЭП задержали двух человек в центре Москвы. Видео © t.me / SHOT
Личности подозреваемых в интересах следствия пока не разглашаются, рядом с местом задержания проходит обыск.
Напомним, ранее сегодня, 18 сентября, спецназ МВД провёл задержание двух человек у проспекта Мира в Москве. Спецоперация была проведена сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.
LIFE