Спецназ провёл операцию в центре Москвы из-за двух девушек-подозреваемых

Спецназ МВД задержал в центре Москвы двух девушек — их подозревают в незаконной банковской деятельности. Как пишет SHOT, силовикам пришлось разбить стекло авто, где находились фигурантки, чтобы произвести задержание.

Сотрудники УБЭП задержали двух человек в центре Москвы. Видео © t.me / SHOT

Личности подозреваемых в интересах следствия пока не разглашаются, рядом с местом задержания проходит обыск.