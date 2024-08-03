Life.ru узнал, какие сроки светят хулиганам за избиение боксёра-чемпиона Двали до потери глаза

Действия напавших на боксёра Дмитрия Двали подпадают под несколько статей Уголовного кодекса РФ. Как объяснил Life.ru управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры" юрист Илья Русяев, СК возбудил дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство", однако, учитывая тяжесть полученных потерпевшими травм, квалификацию преступления могут изменить.

"В данном случае действия нападавших могут быть квалифицированы как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ). Потеря зрения на один глаз относится к тяжкому вреду здоровью. Санкция по 111 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет (ч. 3)", — рассказал собеседник Life.ru.

Русяев отметил, что касается травмы помощника боксёра, то перелом руки может быть квалифицирован как причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Однако, продолжил юрист, при назначении наказания суд будет учитывать все обстоятельства дела, в том числе мотивы преступления, степень общественной опасности, личности подсудимых, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств.

В данном случае отягчающими обстоятельствами могут быть признаны совершение преступления группой лиц и в отношении лица, выполняющего общественный долг юрист Илья Русяев

Помимо уголовной ответственности нападавшие могут быть привлечены и к гражданско-правовой. По словам юриста, потерпевший имеет право подать гражданский иск о возмещении материального ущерба (расходы на лечение, потерянный заработок) и компенсации морального вреда. Учитывая тяжесть травм и их последствия для профессиональной карьеры боксёра-чемпиона, суммы компенсаций могут быть весьма значительными, заключил наш собеседник.