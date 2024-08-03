Избитому в Крыму боксёру-чемпиону сделают операцию на выбитом глазу

Некоторые хирурги не согласились провести операцию на повреждённом глазу чемпиона Европы по боксу Дмитрия Двали, которого избила толпа в Крыму. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил тренер спортсмена Иван Щёлок.

По его словам, сейчас Дмитрий в порядке, "насколько это возможно в такой ситуации". Ему необходимо в кратчайшие сроки провести операцию. Некоторые врачи уже отказались от этого. Согласился лишь один хирург из Москвы.

"Он сказал, что если есть минимальные шансы сохранить зрение, то я попробую и постараюсь их использовать. В понедельник я перевожу Диму в эту клинику. Предварительно, во вторник или среду планируется проведение операции. Уповаем на чудо божье и надеемся на благоприятный исход операции, такие случаи бывали", — сказал наставник боксёра.

Щёлок отметил, что его подопечного порой начинают преследовать гнетущие мысли из-за полученной травмы. В ответ на это тренер напоминает боксёру о его спортивных достижениях, которых к 23 годам у того набралось столько, сколько многие представители этого вида спорта не соберут за всю карьеру. По словам тренера, Двали уважают и как мастеровитого спортсмена, и как порядочного человека.

"Когда мы приехали к нему в больницу, все наши мальчишки и девчонки хотели поддержать его, он вышел к нам, обрадовался и даже засмеялся. Он человек спокойный, уравновешенный, медийный, но без всякого пафоса, и люди его уважают. И как боксёра, и как человека", — отметил Щёлок.