Избиение боксёра-чемпиона в Крыму переквалифицируют на покушение на убийство по приказу Бастрыкина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать дело о нападении в Феодосии на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали из хулиганства в покушение на убийство. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Следкома.

"Председатель СК поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии. С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство", — говорится в сообщении пресс-службы СК.