Избиение боксёра-чемпиона в Крыму переквалифицируют на покушение на убийство по приказу Бастрыкина
Бастрыкин поручил переквалифицировать избиение Двали в покушение на убийство
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать дело о нападении в Феодосии на чемпиона России по боксу Дмитрия Двали из хулиганства в покушение на убийство. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Следкома.
"Председатель СК поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу в Феодосии. С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю Терентьеву В.Н. переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство", — говорится в сообщении пресс-службы СК.
Напомним, что Дмитрий Двали серьёзно пострадал в драке с толпой, когда заступился за подростка, на которого те напали. Спортсмену выбили глаз, что вероятно, поставит крест на его многообещающей спортивной карьере, однако один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека. Впоследствии правоохранители задержали двоих нападавших. Life.ru узнал у юриста, какую ответственность могут понести покалечившие боксёра преступники.