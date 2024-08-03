"Своих не бросаем!" Глава IBA взял на себя расходы на лечение потерявшего глаз боксёра-чемпиона

Чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали, потерявшему глаз после избиения толпой мужчин в Феодосии, помогут с оплатой лечения и трудоустройством. По информации SHOT, с боксёром уже вышел на связь глава Международной ассоциации (IBA) бокса Умар Кремлёв, пообещав, что берёт расходы на себя и не бросит молодого человека в беде.