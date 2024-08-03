"Своих не бросаем!" Глава IBA взял на себя расходы на лечение потерявшего глаз боксёра-чемпиона
SHOT: Глава IBA Кремлёв пообещал взять на себя оплату лечения Дмитрия Двали
Чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали, потерявшему глаз после избиения толпой мужчин в Феодосии, помогут с оплатой лечения и трудоустройством. По информации SHOT, с боксёром уже вышел на связь глава Международной ассоциации (IBA) бокса Умар Кремлёв, пообещав, что берёт расходы на себя и не бросит молодого человека в беде.
В разговоре с телеграм-каналом, главный тренер сборной РФ по боксу Виктор Фархутдинов сообщил, что Двали планировали повысить до звания заслуженного мастера спорта. Также спортсмен был первым претендентом на участие в чемпионате мира по боксу в 2025 году.
Напомним, сегодня Двали избила толпа в Феодосии, когда он заступился перед ними за молодого парня. В драке атлет потерял глаз, но столичный хирург постарается спасти ему зрение. Позже двое участников нападения были задержаны полицией.
ТАСС / Сергей Бобылев