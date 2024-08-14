Кремлёв заявил, что боксёру Двали выбили глаз ударом кастета

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали, пострадавший в драке в крымской Феодосии, перенёс вторую операцию на повреждённом глазу. Об этом рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв. Он также раскрыл обстоятельства происшествия — оказывается, на спортсмена напали с кастетом.

"Кастетом же голову разбили. Зачем кастет надевать? Была обычная "хулиганка", а тут кто-то надевает кастет, разбивает голову и оставляет человека без глаза. Если у тебя силы неравные, то возьми и уйди", — цитирует Кремлёва ТАСС.