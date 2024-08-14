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14 августа, 15:17

Кремлёв заявил, что боксёру Двали выбили глаз ударом кастета

Чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали, пострадавший в драке в крымской Феодосии, перенёс вторую операцию на повреждённом глазу. Об этом рассказал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв. Он также раскрыл обстоятельства происшествия — оказывается, на спортсмена напали с кастетом.

Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали

Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали

"Кастетом же голову разбили. Зачем кастет надевать? Была обычная "хулиганка", а тут кто-то надевает кастет, разбивает голову и оставляет человека без глаза. Если у тебя силы неравные, то возьми и уйди",цитирует Кремлёва ТАСС.

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Напомним, что Чемпион России по боксу Дмитрий Двали серьёзно пострадал в драке в Феодосии. Спортсмену выбили глаз. Медики не давали оптимистичных прогнозов, но один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека. Ранее Дмитрию провели операцию, она прошла успешно — боксёру удалось спасти глаз. За избиение чемпиона были задержаны девять человек.

Обложка ©

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Александра Вишнякова
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