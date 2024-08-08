Боксёру Двали удалось сохранить глаз – Life.ru публикует первое фото после операции
Боксёру Дмитрию Двали удалось сохранить глаз
Чемпиону России и Европы по боксу Дмитрию Двали, которому ранее сделали операцию, удалось сохранить глаз. Публикуем первое фото боксёра из больницы.
По данным SHOT, операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся "собрать" глаз, равнялся примерно 1% — он был разбит в мясо. Но врачи сделали чудо. Двали провели сложнейшую операцию и зашили сетчатку. Пока точных прогнозов, как поведёт себя глаз, хирурги не дают — это будет понятно через 1–2 месяца. Сейчас главное, что не пришлось устанавливать глазной протез.
Фото боксёра Дмитрия Двали после операции. Фото © SHOT
Первым после операции Диму посетил его тренер Иван Щелок. Парень в хорошем настроении.
Напомним, что Чемпион России по боксу Дмитрий Двали серьёзно пострадал, когда заступился за парня, на которого напала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмену выбили глаз, что, вероятно, поставит крест на его многообещающей спортивной карьере, однако один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека. Ранее Дмитрию провели операцию. За зверское избиение чемпиона были задержаны девять человек. Уголовное дело было переквалифицировано на статью о покушении на убийство. А самого Двали наградят медалью "Доблесть и отвага".
SHOT