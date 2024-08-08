Боксёру Двали удалось сохранить глаз – Life.ru публикует первое фото после операции

По данным SHOT, операция в Московском НИИ глазных болезней им. Краснова прошла по плану. Шанс, что удастся "собрать" глаз, равнялся примерно 1% — он был разбит в мясо. Но врачи сделали чудо. Двали провели сложнейшую операцию и зашили сетчатку. Пока точных прогнозов, как поведёт себя глаз, хирурги не дают — это будет понятно через 1–2 месяца. Сейчас главное, что не пришлось устанавливать глазной протез.