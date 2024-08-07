Боксёр Двали дал первый комментарий после операции на глазу
Боксёр Дмитрий Двали останется в больнице до полного восстановления
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали, которому вчера сделали операцию, останется в больнице до полного восстановления. Об этом заявил сам спортсмен.
"Буду до полного восстановления. Остальное станет ясно в ближайшие дни", — сказал боксёр в беседе с ТАСС.
Напомним, что Чемпион России по боксу Дмитрий Двали серьёзно пострадал, когда заступился за парня, на которого напала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмену выбили глаз, что, вероятно, поставит крест на его многообещающей спортивной карьере, однако один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека. Вчера Дмитрию провели операцию. За зверское избиение чемпиона были задержаны девять человек. Уголовное дело было переквалифицировано на статью о покушении на убийство. А самого Двали наградят медалью "Доблесть и отвага".