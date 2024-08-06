Один против толпы: Боксёра Дмитрия Двали наградят медалью "Доблесть и отвага"
Бастрыкин подписал приказ о вручении Дмитрию Двали медали "Доблесть и отвага"
Дмитрий Двали заступился за крымчанина, который рисковал быть избитым толпой. Обложка © Валерий Шарифулин/ТАСС
Чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, которому выбили глаз, когда он заступился за случайного прохожего в крымской Феодосии, наградят ведомственной медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Соответствующее распоряжение подписал 6 августа Александр Бастрыкин.
Молодого спортсмена решено поощрить за то, что он выполнил общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, "попытался пресечь противоправное деяние".
"За проявленные мужество и решительность Председатель СК России Бастрыкин А.И. принял решение наградить Дмитрия Двали ведомственной медалью "Доблесть и отвага", — информирует пресс-служба СК.
Напомним, что Дмитрий Двали серьёзно пострадал, когда заступился за парня, на которого напала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмену выбили глаз, что, вероятно, поставит крест на его многообещающей спортивной карьере, однако один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека. За зверское избиение чемпиона России были задержаны девять человек. Уголовное дело было переквалифицировано на статью о покушении на убийство.