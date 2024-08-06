Один против толпы: Боксёра Дмитрия Двали наградят медалью "Доблесть и отвага"

Чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали, которому выбили глаз, когда он заступился за случайного прохожего в крымской Феодосии, наградят ведомственной медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Соответствующее распоряжение подписал 6 августа Александр Бастрыкин.

Молодого спортсмена решено поощрить за то, что он выполнил общественный долг, не остался в стороне от происходящего и, рискуя жизнью, "попытался пресечь противоправное деяние".