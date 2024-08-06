"Один на один уложил бы любого": Олимпийский чемпион объяснил, почему боксёр Двали позволил толпе себя избить

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали один на один уложил бы любого из толпы, напавшей на него в Крыму. Об этом заявил олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев.

"Мы с Дмитрием знакомы, смотрел за его победой на чемпионате Европы в Белграде, недавно были на его поединке в Серпухове. Очень хороший и отзывчивый парень. Видимо, эти качества и не позволили ему пройти мимо, когда толпа избивала одного парня, хотел помочь. В итоге попал под агрессию настоящих зверей, гиен. Каким бы ты ни был боксёром, против толпы шансов нет. Уверен, один на один он любого из них отправил бы в глубокий нокаут", — цитирует его РИА "Новости".

Спортсмен напомнил, что нападавшие продолжили колотить Дмитрия уже после того, как он упал, наплевав на древний обычай драк — лежачего не бьют. Более того, потом они попытались прорваться к пострадавшим в больничные палаты, но их сдержали. Мехонцев выразил надежду, что правоохранители накажут нападавших по всей строгости российских законов, а у врачей получится сохранить Двали зрение, хотя продолжить карьеру боксёра после такого увечья он уже не сможет. Также собеседник агентства похвалил руководство Федерации бокса России, которое в кратчайшие сроки оказало спортсмену должную помощь.