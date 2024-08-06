"Один на один уложил бы любого": Олимпийский чемпион объяснил, почему боксёр Двали позволил толпе себя избить
Мехонцев: В поединке Двали отправил бы в нокаут любого из нападавших в Крыму
Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали один на один уложил бы любого из толпы, напавшей на него в Крыму. Об этом заявил олимпийский чемпион по боксу 2012 года Егор Мехонцев.
"Мы с Дмитрием знакомы, смотрел за его победой на чемпионате Европы в Белграде, недавно были на его поединке в Серпухове. Очень хороший и отзывчивый парень. Видимо, эти качества и не позволили ему пройти мимо, когда толпа избивала одного парня, хотел помочь. В итоге попал под агрессию настоящих зверей, гиен. Каким бы ты ни был боксёром, против толпы шансов нет. Уверен, один на один он любого из них отправил бы в глубокий нокаут", — цитирует его РИА "Новости".
Спортсмен напомнил, что нападавшие продолжили колотить Дмитрия уже после того, как он упал, наплевав на древний обычай драк — лежачего не бьют. Более того, потом они попытались прорваться к пострадавшим в больничные палаты, но их сдержали. Мехонцев выразил надежду, что правоохранители накажут нападавших по всей строгости российских законов, а у врачей получится сохранить Двали зрение, хотя продолжить карьеру боксёра после такого увечья он уже не сможет. Также собеседник агентства похвалил руководство Федерации бокса России, которое в кратчайшие сроки оказало спортсмену должную помощь.
"Кошмарная ситуация, могу только пожелать Дмитрию скорейшего выздоровления", — подытожил Мехонцев.
Напомним, Дмитрий Двали получил страшные травмы, встав на защиту подростка, атакованного толпой мужчин в Феодосии. Боксёру выбили глаз, что скорее всего подводит черту под его перспективной спортивной карьерой, но среди столичных хирургов нашёлся один врач, который вызвался попытаться спасти зрение спортсмена. За нападение на Дмитрия задержали девятерых человек. Они арестованы. Изначально было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, однако позже его переквалифицировали по статье о покушении на убийство. Сегодня стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить Двали.