Избившие чемпиона по боксу Двали в Крыму арестованы до 29 сентября

Ещё трое задержанных по подозрению в избиении чемпиона России и Европы Дмитрия Двали отправлены под стражу. Изначально суд избрал для двоих из них меру пресечения в виде домашнего ареста, однако позже изменил решение. Об этом сообщили в СК по Республике Крым и Севастополю.