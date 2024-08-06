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5 августа, 23:21

Избившие чемпиона по боксу Двали в Крыму арестованы до 29 сентября

Суд арестовал ещё троих фигурантов дела о покушении на боксёра Двали в Крыму

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали

Ещё трое задержанных по подозрению в избиении чемпиона России и Европы Дмитрия Двали отправлены под стражу. Изначально суд избрал для двоих из них меру пресечения в виде домашнего ареста, однако позже изменил решение. Об этом сообщили в СК по Республике Крым и Севастополю.

"В результате все девять задержанных накануне жителей Феодосийского городского округа, обвиняемые органами СК России в покушении на убийство спортсмена, будут содержаться под стражей до 29 сентября включительно", — сообщили в ведомстве.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении шести участников драки. Напомним, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. За зверское избиение спортсмена были задержаны девять человек, Life.ru выяснил их личности. Задержание преступников попало на видео.

Федерация бокса России рассказала о состоянии избитого до потери глаза чемпиона Двали
Федерация бокса России рассказала о состоянии избитого до потери глаза чемпиона Двали
Оксана Попова
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