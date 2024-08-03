Федерация бокса России рассказала о состоянии избитого до потери глаза чемпиона Двали
Федерация бокса России заявила, что держит на контроле ситуацию с избитым Двали
Российский боксёр Дмитрий Двали. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
В Федерации бокса России заявили, что пристально следят за ситуацией с пострадавшим в драке с хулиганами в Феодосии чемпионом Дмитрием Двали. Об этом сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.
"В данный момент Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего. Дмитрию оказываются максимальные поддержка и содействие со стороны боксёрского сообщества. Сам Дмитрий Двали также благодарит всех за поддержку!" — сказано в публикации.
Напомним, чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали был избит толпой мужчин в Феодосии после того, как заступился за мальчика, на которого те нападали. Спортсмену выбили глаз, что практически наверняка ставит крест на его спортивной карьере, хотя один из московских хирургов заявил, что попробует спасти зрение молодого человека. Вскоре после происшествия полиция задержала двух участников избиения. Life.ru узнал у юриста, какую ответственность могут понести покалечившие боксёра преступники.