Федерация бокса России рассказала о состоянии избитого до потери глаза чемпиона Двали

В Федерации бокса России заявили, что пристально следят за ситуацией с пострадавшим в драке с хулиганами в Феодосии чемпионом Дмитрием Двали. Об этом сообщила пресс-служба организации в телеграм-канале.

"В данный момент Дмитрий проходит лечение и находится под контролем врачей. Правоохранительными органами проводятся все необходимые мероприятия по факту произошедшего. Дмитрию оказываются максимальные поддержка и содействие со стороны боксёрского сообщества. Сам Дмитрий Двали также благодарит всех за поддержку!" — сказано в публикации.