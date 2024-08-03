Видеорегистратор снял, как депутат и старейший боец ММА нокаутировал "автохама" на дороге Депутат и боец ММА Ивашкин избил мужчину в ходе дорожного спора в Красноярске 3 августа, 13:38 Владимир Ивашкин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / vovan21174

В Красноярске депутат от КПРФ и действующий боец ММА Владимир Ивашкин избил автовладельца, который якобы не пропустил его на кольцевом повороте и вёл себя по-хамски. Видео публикует Mash.

В Красноярске депутат и боец ММА Владимир Ивашкин устроил драку на дороге. Видео © Telegram / Mash

Инцидент произошёл на 2-й Брянской улице. На кадрах с видеорегистратора видно, что обе машины остановились. Водители начали жарко спорить. Ивашкин нанёс удар оппоненту, который тут же упал. Мужчина пытался защититься, но снова оказался на земле. Боец заявил журналистам, что просто "поставил на место автохама".

"Ну, я не ударил, чапалаха дал, чтобы привести в себя. Он говорит: "Ты едешь с внутренней без поворотника". <…> Поворотник у меня был, это во-первых. Во-вторых, я ему говорю: "Ты меня пропусти — я по кольцу еду. Меня пропусти, и делай что хочешь", — объяснился Ивашкин.

По его словам, он избил мужчину, чтобы "привести в чувство", а удар в голову нанёс, потому что пострадавший якобы продолжал его оскорблять. При этом Ивашкин признался, что готов извиниться, если его вина будет доказана.

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Авторы Татьяна Миссуми