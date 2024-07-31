Звезда Hardcore Fighting Джабраил "Хейтер" Алиев жестоко избил свою девушку
Фото © Mash
Новоиспечённая звезда Hardcore Fighting Джабраил "Хейтер" Алиев избил свою девушку во время свидания в лофте на "Красном Октябре". По данным Mash, спортсмен на протяжении часа отрабатывал на ней кикбоксерские приёмы, а потом якобы угрожал убить. Пострадавшая утверждает, что поплатилась за то, что без разрешения заглянула в телефон Алиева. Девушке удалось сбежать, только когда агрессор уснул.
В больнице у пострадавшей диагностировали множественные ушибы головы, лица и туловища. Девушка написала заявление в полицию.
Синяки на теле девушки, избитой Джабраилом Алиевым. Фото © Mash
Hardcore Fighting Championship – российская организация, которая проводит поединки на голых кулаках. Джабраил Алиев в начале года проиграл свой дебютный бой в HFCMMA Джахару Мажидову техническим нокаутом.
А ранее в Москве съёмки пранка блогера Subo с постановой кончились реальной дракой. Контент-мейкер собирался сделать ролик в жанре "начинаю обмен с иголки, а заканчиваю домом", по сюжету которого должна была случиться постановочная драка. Именно с последней частью и возникли проблемы.