Звезда Hardcore Fighting Джабраил "Хейтер" Алиев жестоко избил свою девушку

Новоиспечённая звезда Hardcore Fighting Джабраил "Хейтер" Алиев избил свою девушку во время свидания в лофте на "Красном Октябре". По данным Mash, спортсмен на протяжении часа отрабатывал на ней кикбоксерские приёмы, а потом якобы угрожал убить. Пострадавшая утверждает, что поплатилась за то, что без разрешения заглянула в телефон Алиева. Девушке удалось сбежать, только когда агрессор уснул.

В больнице у пострадавшей диагностировали множественные ушибы головы, лица и туловища. Девушка написала заявление в полицию.

Синяки на теле девушки, избитой Джабраилом Алиевым. Фото © Mash

Hardcore Fighting Championship – российская организация, которая проводит поединки на голых кулаках. Джабраил Алиев в начале года проиграл свой дебютный бой в HFCMMA Джахару Мажидову техническим нокаутом.