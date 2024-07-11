Кто моего брата трогал?: В Москве съёмки пранка блогера Subo с постановой кончились реальной дракой

У торгового комплекса "Горбушка" в Москве избили блогера Subo (Субхан Мамедов) с миллионной аудиторией, который частенько снимает сомнительные пранки. Как сообщает Mash , контент-мейкер собирался сделать ролик в жанре "начинаю обмен с иголки, а заканчиваю домом", по сюжету которого должна была случиться постановочная драка. Именно с последней частью и возникли проблемы.

Всё началось в соответствии со сценарием, оператор снимал потасовку, охрана блогера не вмешивалась. Сам Мамедов попытался оформить проход в ноги оппоненту, но получилось так себе — тот упал на землю без помощи блогера. После этого началась каша-мала, бойцов растащили и они разошлись. Видимо, на этом всё и должно было бы закончиться, если бы не друг "актёра", который, кажется, не был в курсе съёмок и решил отомстить за братьев.