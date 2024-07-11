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11 июля, 14:42

Кто моего брата трогал?: В Москве съёмки пранка блогера Subo с постановой кончились реальной дракой

Mash: Съёмки ролика блогера Subo в Москве обернулись настоящей дракой

Блогер Субо (Субхан Мамедов). Обложка © VK / SUBO

Блогер Субо (Субхан Мамедов). Обложка © VK / SUBO

У торгового комплекса "Горбушка" в Москве избили блогера Subo (Субхан Мамедов) с миллионной аудиторией, который частенько снимает сомнительные пранки. Как сообщает Mash, контент-мейкер собирался сделать ролик в жанре "начинаю обмен с иголки, а заканчиваю домом", по сюжету которого должна была случиться постановочная драка. Именно с последней частью и возникли проблемы.

Постановочная драка блогера Subo возле "Горбушки" переросла в настоящую. Видео © Telegram / Mash

Всё началось в соответствии со сценарием, оператор снимал потасовку, охрана блогера не вмешивалась. Сам Мамедов попытался оформить проход в ноги оппоненту, но получилось так себе — тот упал на землю без помощи блогера. После этого началась каша-мала, бойцов растащили и они разошлись. Видимо, на этом всё и должно было бы закончиться, если бы не друг "актёра", который, кажется, не был в курсе съёмок и решил отомстить за братьев.

Мужчина был настолько свиреп, что когда его попытались схватить товарищи пранкера, он вырвался, влетел в уходящего Subo и уронил его на асфальт. Когда ему объяснили про постановку, тот просто нецензурно выбранил съёмочную команду и удалился.

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Недавно Life.ru рассказывал о скандальной ситуации с другим блогером. Чеченский контент-мейкер Асхаб Тамаев залепил пощёчину подростку около делового центра "Москва-сити". По словам очевидцев, всё началось с того, что блогер подъехал на Lamborgine (за которым, к слову, числится 47 штрафов за последний год) к Neva Towers. Ютубера-миллионника заметили подростки, которых вскоре набежала целая толпа. Выяснилось, что причиной для выходки Тамаева стала популярная фраза "Это моя машина", которую тот сам неоднократно произносил в своих роликах. По словам получившего по лицу парня, такая реакция от взрослого мужчины стала для него полнейшей неожиданностью.

Юрий Лысенко
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