Кто моего брата трогал?: В Москве съёмки пранка блогера Subo с постановой кончились реальной дракой
Mash: Съёмки ролика блогера Subo в Москве обернулись настоящей дракой
Блогер Субо (Субхан Мамедов). Обложка © VK / SUBO
У торгового комплекса "Горбушка" в Москве избили блогера Subo (Субхан Мамедов) с миллионной аудиторией, который частенько снимает сомнительные пранки. Как сообщает Mash, контент-мейкер собирался сделать ролик в жанре "начинаю обмен с иголки, а заканчиваю домом", по сюжету которого должна была случиться постановочная драка. Именно с последней частью и возникли проблемы.
Постановочная драка блогера Subo возле "Горбушки" переросла в настоящую. Видео © Telegram / Mash
Всё началось в соответствии со сценарием, оператор снимал потасовку, охрана блогера не вмешивалась. Сам Мамедов попытался оформить проход в ноги оппоненту, но получилось так себе — тот упал на землю без помощи блогера. После этого началась каша-мала, бойцов растащили и они разошлись. Видимо, на этом всё и должно было бы закончиться, если бы не друг "актёра", который, кажется, не был в курсе съёмок и решил отомстить за братьев.
Мужчина был настолько свиреп, что когда его попытались схватить товарищи пранкера, он вырвался, влетел в уходящего Subo и уронил его на асфальт. Когда ему объяснили про постановку, тот просто нецензурно выбранил съёмочную команду и удалился.
Недавно Life.ru рассказывал о скандальной ситуации с другим блогером. Чеченский контент-мейкер Асхаб Тамаев залепил пощёчину подростку около делового центра "Москва-сити". По словам очевидцев, всё началось с того, что блогер подъехал на Lamborgine (за которым, к слову, числится 47 штрафов за последний год) к Neva Towers. Ютубера-миллионника заметили подростки, которых вскоре набежала целая толпа. Выяснилось, что причиной для выходки Тамаева стала популярная фраза "Это моя машина", которую тот сам неоднократно произносил в своих роликах. По словам получившего по лицу парня, такая реакция от взрослого мужчины стала для него полнейшей неожиданностью.