"Знали, что я в этом зале": В Ростовской области неизвестные подожгли машину боксёра Кудряшова

Боксёру Дмитрию Кудряшову подожгли автомобиль в Волгодонске Ростовской области. BMW X7 была припаркована у спортзала, где в тот момент тренировался известный спортсмен. Он предполагает, что мог попасть под слежку.

Момент поджога автомобиля Дмитрий Кудряшова в Волгодонске. Видео © VK / "Лента новостей Ростова-на-Дону Z"

"Я выбежал, начал тушить... С шести тренируюсь. Знали, что в пятницу я в этом зале", — сказал боксёр в беседе с Пятым каналом.

В пресс-службе ростовского главка МВД уже отчитались о возбуждении уголовного дела. Поджигателя ищут. Спортсмен также подчеркнул, что четыре года назад перед поединком у него угнали машину.