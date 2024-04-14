"Знали, что я в этом зале": В Ростовской области неизвестные подожгли машину боксёра Кудряшова
Неизвестные подожгли машину боксёра Дмитрия Кудряшова в Волгодонске
Дмитрий Кудряшов и его автомобиль, который подожгли в Волгодонске. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry__kudryashov / VK / "Лента новостей Ростова-на-Дону Z"
Боксёру Дмитрию Кудряшову подожгли автомобиль в Волгодонске Ростовской области. BMW X7 была припаркована у спортзала, где в тот момент тренировался известный спортсмен. Он предполагает, что мог попасть под слежку.
Момент поджога автомобиля Дмитрий Кудряшова в Волгодонске. Видео © VK / "Лента новостей Ростова-на-Дону Z"
"Я выбежал, начал тушить... С шести тренируюсь. Знали, что в пятницу я в этом зале", — сказал боксёр в беседе с Пятым каналом.
В пресс-службе ростовского главка МВД уже отчитались о возбуждении уголовного дела. Поджигателя ищут. Спортсмен также подчеркнул, что четыре года назад перед поединком у него угнали машину.
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