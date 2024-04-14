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14 апреля, 13:54

"Знали, что я в этом зале": В Ростовской области неизвестные подожгли машину боксёра Кудряшова

Неизвестные подожгли машину боксёра Дмитрия Кудряшова в Волгодонске

Дмитрий Кудряшов и его автомобиль, который подожгли в Волгодонске. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry__kudryashov / VK / "Лента новостей Ростова-на-Дону Z"

Дмитрий Кудряшов и его автомобиль, который подожгли в Волгодонске. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dmitry__kudryashov / VK / "Лента новостей Ростова-на-Дону Z"

Боксёру Дмитрию Кудряшову подожгли автомобиль в Волгодонске Ростовской области. BMW X7 была припаркована у спортзала, где в тот момент тренировался известный спортсмен. Он предполагает, что мог попасть под слежку.

Момент поджога автомобиля Дмитрий Кудряшова в Волгодонске. Видео © VK / "Лента новостей Ростова-на-Дону Z"

"Я выбежал, начал тушить... С шести тренируюсь. Знали, что в пятницу я в этом зале", — сказал боксёр в беседе с Пятым каналом.

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В пресс-службе ростовского главка МВД уже отчитались о возбуждении уголовного дела. Поджигателя ищут. Спортсмен также подчеркнул, что четыре года назад перед поединком у него угнали машину.

Ранее в Москве избили бизнесмена, владеющего строительной фирмой. Предположительно, они были коллекторами. Также преступники попытались сжечь квартиру предпринимателя и сожгли его автомобиль.

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Матвей Константинов
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