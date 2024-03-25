Неизвестные пытались поджечь магазины для военнослужащих в Новосибирске

Ночью 23 марта неизвестные хотели устроить пожар в Новосибирске и пытались поджечь местные магазины с товарами для военнослужащих. Об этом сообщил глава ГУМЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

"В ночное время суток неизвестными гражданами были предприняты попытки поджога двух магазинов товаров для военнослужащих. Пострадавших нет. Распространения горения внутри помещений не произошло", — сказал он на оперативном совещании в областном правительстве, его слова приводит РИА "Новости".

При этом заместитель начальника ГУМВД Кирилл Травин проинформировал о проведении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности объектов с массовым пребыванием граждан. Он также добавил, что на дорогах региона осуществляется контроль.