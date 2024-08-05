Суд арестовал избивших чемпиона по боксу Двали в Крыму

Суд арестовал шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщает СК по республике Крым и Севастополю.

Избившие чемпиона по боксу Дмитрия Двали задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело. Видео © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

"По ходатайству следствия шестерым жителям Феодосийского городского округа, обвиняемым в покушении на убийство чемпиона России по боксу, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно", — сообщили в СК и добавили, что в отношении ещё троих участников драки судебное заседание продолжается.