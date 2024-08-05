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5 августа, 19:47

Суд арестовал избивших чемпиона по боксу Двали в Крыму

СК: Суд арестовал шестерых участников избиения боксёра Двали в Крыму

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали

Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали

Суд арестовал шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщает СК по республике Крым и Севастополю.

Избившие чемпиона по боксу Дмитрия Двали задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело. Видео © Telegram / Следком Крыма и Севастополя

"По ходатайству следствия шестерым жителям Феодосийского городского округа, обвиняемым в покушении на убийство чемпиона России по боксу, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно", — сообщили в СК и добавили, что в отношении ещё троих участников драки судебное заседание продолжается.

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Напомним, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. За зверское избиение спортсмена были задержаны девять человек, Life.ru выяснил их личности. Задержание преступников попало на видео.

Оксана Попова
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