Суд арестовал избивших чемпиона по боксу Двали в Крыму
СК: Суд арестовал шестерых участников избиения боксёра Двали в Крыму
Чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали. Обложка © VK / Дима Двали
Суд арестовал шестерых обвиняемых в покушении на убийство чемпиона России по боксу Дмитрия Двали. Об этом сообщает СК по республике Крым и Севастополю.
Избившие чемпиона по боксу Дмитрия Двали задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело. Видео © Telegram / Следком Крыма и Севастополя
"По ходатайству следствия шестерым жителям Феодосийского городского округа, обвиняемым в покушении на убийство чемпиона России по боксу, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 сентября включительно", — сообщили в СК и добавили, что в отношении ещё троих участников драки судебное заседание продолжается.
Напомним, что чемпион России и Европы по боксу Дмитрий Двали лишился глаза, заступившись за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. За зверское избиение спортсмена были задержаны девять человек, Life.ru выяснил их личности. Задержание преступников попало на видео.