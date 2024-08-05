Опубликовано видео задержания подозреваемых в зверском избиении боксёра Дмитрия Двали

"В рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство задержали всех участников инцидента - жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года", — проинформировала она.

Напомним, что бронзовый призёр чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2024), чемпион мира среди военнослужащих (2021), чемпион России (2022), чемпион России среди молодёжи до 22 лет (2021), победитель командного Кубка России (2022) по боксу Дмитрий Двали серьёзно пострадал, когда заступился за подростка, на которого напала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмену выбили глаз, что вероятно, поставит крест на его многообещающей спортивной карьере, однако один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека.