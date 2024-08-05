Опубликовано видео задержания подозреваемых в зверском избиении боксёра Дмитрия Двали
Ирина Волк из МВД опубликовала видео задержания боксёра Двали в Крыму
Опубликовано видео задержания подозреваемых в зверском избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали в Крыму, который в результате драки лишился глаза. Кадры разместила у себя в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
В Крыму установили личности и задержали всех участников происшествия, в результате которого получил тяжёлые травмы известный российский спортсмен Дмитрий Двали. Видео © Telegram / Ирина Волк
"В рамках расследования уголовного дела о покушении на убийство задержали всех участников инцидента - жителей полуострова в возрасте от 21 до 31 года", — проинформировала она.
Напомним, что бронзовый призёр чемпионата мира (2023), чемпион Европы (2024), чемпион мира среди военнослужащих (2021), чемпион России (2022), чемпион России среди молодёжи до 22 лет (2021), победитель командного Кубка России (2022) по боксу Дмитрий Двали серьёзно пострадал, когда заступился за подростка, на которого напала толпа мужчин в Феодосии. Спортсмену выбили глаз, что вероятно, поставит крест на его многообещающей спортивной карьере, однако один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить зрение молодого человека.
Telegram / Ирина Волк