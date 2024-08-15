Эксклюзив: Боксёр Двали дал первое интервью после драки, поставившей под угрозу его карьеру, и операции, подарившей ему надежду
Двали: Хотелось бы остаться в боксе, но врачи не дают прогнозов
Боксёр Дмитрий Двали. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dima2li
Боксёр Дмитрий Двали дал первое интервью после инцидента в Феодосии. Боец побеседовал с SHOT после трёх перенесённых операций, в ходе которых врачи пытаются спасти его глаз, сильно пострадавший во время жуткого избиения спортсмена.
Дмитрий Двали о драке в Феодосии, своём поступке и дальнейших перспективах в боксе. Видео © SHOT
Ночь на 28 июля Двали провёл в одном из заведений Феодосии. Большая компания, в которой были в том числе местные, отмечала День города. По словам Дмитрия, он был абсолютно трезв и ушёл из ресторана вдвоём с другом под утро. Приятеля он проводил домой, после чего встретился на набережной с другом по имени Женя, вместе они отправились в квартиру, где остановился боксёр.
По дороге они увидели, как несколько человек избивали парня. По словам Двали, они спокойно попросили прекратить издевательства, потом стали оттаскивать нападавших и уже после этого на них набросилась толпа. Дмитрий стал защищаться, но упал от удара кастетом в голову. После этого его и Женю, который прикрывал друга собой, забили ногами.
"Я был трезв и полностью отдавал отчёт в своих действиях. Конечно, я бы заступился. Потому что, как любой нормальный мужчина, я бы не смог пройти мимо. Воспитывалось в нас детства — всегда заступаться за слабого", — объяснил молодой человек.
Дмитрий отметил, что за него пыталась заступаться девушка из компании нападавших, но её никто не послушал. Спортсмен перенёс уже три операции. Врачи совершили настоящее чудо, собрав и сохранив ему раздавленное глазное яблоко, но сможет ли он им хоть как-то видеть, сказать пока невозможно — также, как и обсуждать дальнейшую спортивную карьеру.
"Насчёт спорта пока очень тяжело что-то говорить. Хотелось бы остаться в боксе, это моя семья, а я сейчас выбиваюсь из семьи, получается. Врачи делают всё возможное, но прогнозов пока не дают", — сказал Дмитрий и поблагодарил за помощь Международную ассоциацию бокса во главе с Умаром Кремлёвым.
Напомним, что Дмитрий Двали был жестоко избит в Феодосии, заступившись за подростка перед толпой агрессивных мужчин. В потасовке ему выбили глаз. Предположительно, один из нападавших ударил боксёра кастетом по голове. Все медики считали, что глаз не вылечить, но один из столичных хирургов всё же вызвался попробовать. Дмитрию уже провели успешную операцию, которая позволила сохранить глаз. Правоохранители задержали девятерых участников драки, все они под арестом до конца сентября.