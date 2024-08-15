Эксклюзив: Боксёр Двали дал первое интервью после драки, поставившей под угрозу его карьеру, и операции, подарившей ему надежду

Боксёр Дмитрий Двали дал первое интервью после инцидента в Феодосии. Боец побеседовал с SHOT после трёх перенесённых операций, в ходе которых врачи пытаются спасти его глаз, сильно пострадавший во время жуткого избиения спортсмена.

Дмитрий Двали о драке в Феодосии, своём поступке и дальнейших перспективах в боксе. Видео © SHOT

Ночь на 28 июля Двали провёл в одном из заведений Феодосии. Большая компания, в которой были в том числе местные, отмечала День города. По словам Дмитрия, он был абсолютно трезв и ушёл из ресторана вдвоём с другом под утро. Приятеля он проводил домой, после чего встретился на набережной с другом по имени Женя, вместе они отправились в квартиру, где остановился боксёр.

По дороге они увидели, как несколько человек избивали парня. По словам Двали, они спокойно попросили прекратить издевательства, потом стали оттаскивать нападавших и уже после этого на них набросилась толпа. Дмитрий стал защищаться, но упал от удара кастетом в голову. После этого его и Женю, который прикрывал друга собой, забили ногами.

"Я был трезв и полностью отдавал отчёт в своих действиях. Конечно, я бы заступился. Потому что, как любой нормальный мужчина, я бы не смог пройти мимо. Воспитывалось в нас детства — всегда заступаться за слабого", — объяснил молодой человек.

Дмитрий отметил, что за него пыталась заступаться девушка из компании нападавших, но её никто не послушал. Спортсмен перенёс уже три операции. Врачи совершили настоящее чудо, собрав и сохранив ему раздавленное глазное яблоко, но сможет ли он им хоть как-то видеть, сказать пока невозможно — также, как и обсуждать дальнейшую спортивную карьеру.