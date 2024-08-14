Стало известно о состоянии едва не потерявшего глаз чемпиона по боксу Двали
Боксёру Двали сняли послеоперационную повязку, зрение скоро восстановится
Чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали, пострадавшему в драке в крымской Феодосии, сняли послеоперационную повязку. Об этом сообщили журналисты ВГТРК.
Фото боксёра Дмитрия Двали после операции. Фото © SHOT
Уточняется, что глаз пока не видит. Однако по предварительным прогнозам медиков, зрение восстановиться через время.
Напомним, что боксёр Двали серьёзно пострадал в драке в Феодосии. Спортсмену выбили глаз. По предварительным данным, соперник спортсмена использовал при нападении кастет. Сначала врачи не давали оптимистичных прогнозов, но один из московских хирургов вызвался попробовать восстановить ему зрение. Так, Дмитрию провели операцию, она прошла успешно — боксёру удалось спасти глаз. За избиение чемпиона были задержаны девять человек, их арестовали до конца сентября.