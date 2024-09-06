«Ударил в висок»: Отец вундеркинда Алисы Тепляковой избил пенсионерку на детской площадке

Отца Алисы Тепляковой — самой юной студентки МГУ имени Ломоносова — обвинили в избиении пенсионерки на детской площадке. Как рассказал юрист потерпевшей Антон Папков, пожилая женщина в результате инцидента получила травмы головы.

Момент нападения отца Алисы Тепляковой на пенсионерку. Видео © Telegram / 360.ru

По данным 360.ru, конфликт между Евгением Тепляковым и пенсионеркой произошёл на Одесской улице в Москве. Потерпевшая Елена пришла на детскую площадку с годовалой внучкой. Там же в песочнице играли семеро детей многодетного отца. Один из них стал бросаться песком во внучку Елены. Пенсионерка попросила детей уйти с площадки, после чего одна из дочерей позвонила отцу. Прибежавший Тепляков попытался выхватить телефон у женщины, чтобы та не звонила в полицию.

«Он ударил её в висок. Она упала с высоты человеческого роста. Обратилась в травмпункт. Ей поставили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — рассказал Папков.

Также kp.ru пишет, что после того, как Елена упала на землю, Тепляков скомандовал детям пинать её. После произошедшего пострадавшая также отправилась в полицию. На многодетного отца она написала заявление.