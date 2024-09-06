«Ударил в висок»: Отец вундеркинда Алисы Тепляковой избил пенсионерку на детской площадке
Отец самой юной студентки МГУ Тепляковой избил пенсионерку на детской площадке
Евгений Тепляков. Обложка © YouTube / РБК
Отца Алисы Тепляковой — самой юной студентки МГУ имени Ломоносова — обвинили в избиении пенсионерки на детской площадке. Как рассказал юрист потерпевшей Антон Папков, пожилая женщина в результате инцидента получила травмы головы.
Момент нападения отца Алисы Тепляковой на пенсионерку. Видео © Telegram / 360.ru
По данным 360.ru, конфликт между Евгением Тепляковым и пенсионеркой произошёл на Одесской улице в Москве. Потерпевшая Елена пришла на детскую площадку с годовалой внучкой. Там же в песочнице играли семеро детей многодетного отца. Один из них стал бросаться песком во внучку Елены. Пенсионерка попросила детей уйти с площадки, после чего одна из дочерей позвонила отцу. Прибежавший Тепляков попытался выхватить телефон у женщины, чтобы та не звонила в полицию.
«Он ударил её в висок. Она упала с высоты человеческого роста. Обратилась в травмпункт. Ей поставили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — рассказал Папков.
Также kp.ru пишет, что после того, как Елена упала на землю, Тепляков скомандовал детям пинать её. После произошедшего пострадавшая также отправилась в полицию. На многодетного отца она написала заявление.
Напомним, что Тепляковы — это многодетная семья, где воспитываются девять детей-погодков. Старшей из них, Алисе 12 лет, а она уже с 2021 года обучается в МГУ на психологическом факультете. Однако её дисциплина пока оставляет желать лучшего, поскольку девочка почти сразу начала пропускать пары и сессии. Её младший брат также поступил в МГУ в восемь лет.